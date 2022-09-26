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Понижение температуры ожидается на севере Казахстана 26 сентября

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
26 Сентября 2022, 00:44
Понижение температуры ожидается на севере Казахстана 26 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На северо-западе и севере ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра и град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 20-22 тепла. На севере области пыльная буря.

В Актобе облачно, небольшой дождь, ветер 5-10, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 13-15 тепла. На севере области небольшой дождь.

В Атырау переменная облачность, без осадков, порывы до 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 19-21 тепла. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный дождь, днем на севере, востоке области – гроза.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 20-22 тепла.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 23-25 тепла.

В Кокшетау переменная облачность, дождь, ветер 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 16-18 тепла.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 29-31 тепла.

В Костанае облачно, дождь, гроза, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 16-18 тепла. На севере области сильный дождь, гроза, град.

В Кызылорде переменная облачность, небольшой дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 23-25 тепла.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 17-19 тепла. На большей части области дождь, на юге – гроза.

В Петропавловске облачно, сильный дождь, ветер 15-20, днем порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 5-7 тепла.

В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 28-30 тепла.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10, днем порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 29-31 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 30-32 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 28-30 тепла. В горных и предгорных районах области дождь, гроза, пыльная буря.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 14-15 градусов тепла. По области ожидаются сильный дождь, гроза.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 28-30 тепла.

В Астане переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 19-21 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура ночью 16-18 градусов тепла, днем 29-31 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 30-32 тепла.

Ранее сообщалось, что северо-западный циклон будет оказывать влияние на западные регионы Казахстана, а затем, смещаясь в восточном направлении, на остальную территорию страны, вызывая дожди.

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