Понижение температуры до 5° ожидается на севере Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие сутки жителей северных регионов Казахстана ждет постепенное понижение температурного фона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

«Температура воздуха понизится из-за обширного Северо-Западного антициклона. Хотя его отрог распространится почти на всю территорию республики, на западе все еще сохранится жаркая погода. В то же время он сместит фронтальные разделы, на центральные, восточные и юго-восточные регионы республики, с которыми ожидаются дожди, прогремят грозы, возможно выпадение града и шквалистый ветер», - поясняют синоптики.

Постепенное понижение температуры воздуха: на севере республики ночью от +10+18°С до +5+10°С, днем от +23+30°С до 18+23°С, основной фон температуры воздуха днем на западе составит +32+40°С, на северо-западе +28+38°С, в центре +22+33°С, на востоке +20+28°С, на юге +32+42°С, на юго-востоке страны небольшое повышение температуры воздуха днем от +22+32°С до +25+35°С.

Ранее сообщалось, что в 12 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.



