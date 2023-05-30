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    Помпеи раскрывает свои тайны: обнаружены еще три скелета

    30 Мая 2023, 21:31

    ПОМПЕИ. КАЗИНФОРМ - Скелеты трех человек найдены археологами в сооружении, напоминающем пекарню, в рамках проекта по сохранению исторического наследия Древнего Рима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Археологи в Помпеях обнаружили останки еще трех жертв извержения Везувия в 79 году нашей эры. Скелеты были найдены в древней пекарне. Предположительно, там пытались спрятаться две женщины с 3-4-летним ребенком.

    «Обнаружение трех жертв извержения собрало целую команду археологов, антропологов, вулканологов, сейсмологов и археоботаников, работающих вместе, чтобы извлечь максимум информации из этих находок», – пояснил Габриэль Йоханнес Цухтригель директор археологического комплекса Помпеи.

    В понедельник Археологический парк Помпей сделал официальное заявление об этой значительной находке. Также раскопки обнажили сооружение, украшенное двумя изысканными фресками на стенах. На одной из них изображены морской бог Посейдон и его возлюбленная Амимона, а на другой — Аполлон и Дафна.

    Эти находки были сделаны в торговом районе Помпей, в зоне, известной как Regio IX. Хотя раскопки в этом регионе начались еще в 1888 году, впоследствии они были приостановлены более чем на столетие.

    Помпеи были опустошены извержением Везувия в 79 году н.э., что привело к гибели тысяч людей в городе и соседних поселениях. Последние открытия сделаны благодаря проекту «Великие Помпеи», который был запущен в 2012 году, чтобы остановить деградацию археологического памятника. На раскопки и консервацию памятников было выделено более 100 миллионов евро. Министерство культуры Италии заявляет, что проект «успешно реализуется».

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Италия Археология
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