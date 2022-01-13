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Поможем Президенту строить новый Казахстан – Ерлан Саиров

13 Января 2022 14:02
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Поможем Президенту строить новый Казахстан – Ерлан Саиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный совет общественного доверия (НСОД) в Казахстане выступил за проведение социально-экономических и политических реформ в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что мы будем проводить коренные социально-экономические и политические реформы. У нас в стране очень много проблем в вопросах бедности, диспропорции территориального развития, олигархических групп в экономике. Мне кажется, Президент дал четкий ответ народу страны, что мы будем строить новый Казахстан и он попросил, чтобы новый Казахстан мы строили вместе. Поэтому группа членов НСОД выступила с воззванием к народу Казахстана о поддержке программы политических, социально-экономических реформ Президента страны. Мы сейчас обнародовали заявление, заявление поддержали все члены НСОД», - сказал депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров на заседании членов Совета.

Он добавил, что в свете январских событий только героизм наших граждан и мужество Президента позволили сохранить целостность Казахстана. А действия Главы государства, которые в трудные дни остался в Акорде и дал обещание быть вместе с народом стали тем рубиконом, когда страна начала сплачиваться вокруг ценности государственности и целостности страны.

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Автор:

Анеля Касымова

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