Помощники лиц с ограниченными возможностями получили компенсации в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде 28 жителей получили компенсацию за расходы в сопровождении детей с особыми потребностями и граждан с инвалидностью 1 группы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Опекунам вернули почти 5 млн тенге после вмешательства департамента антикоррупционной службы Карагандинской области. Также специалисты управления координации занятости помогли инвалидам не проходить медосмотр дважды.

Раиса Корякина инвалид первой группы. В 2016 году пережила инсульт. Реабилитационное лечение ей нужно проходить несколько раз в год. При выезде за пределы области, людям с ограниченными возможностями без помощника не обойтись.

«Раньше у нас не было такой услуги выплаты сопровождающим. Ездили вдвоем, когда у меня муж был еще живой. Сейчас мужа нет, мой помощник меня возил уже два раза в прошлом и в этом году с выплатой, за то, что за мной ухаживают. Это очень удобно. Компенсация очень нужна. Лекарства дорогие», - говорит Раиса Корякина.

В этом году компенсацию, а это почти 5 млн тенге, получили более 30 помощников- опекунов. Они сопровождали в реабилитационные центры детей с ограниченными возможностями и инвалидов 1 группы.

«Из средств местного бюджета на 1 человека выделяется по 55 МРП. Это около 175 тыс. тенге. После успешного пилота города Караганды на территории Карагандинской области акиматами городов и районов начали вноситься соответствующие НПА, схожие. Однако ввиду изменений процедур регистрации и положения, данные нормативно- правовые акты не были зарегистрированы», - пояснил руководитель отдела управления координации занятости и социальных программ города Караганды Ермек Нуксуев.

По словам специалистов, необходимо внести изменения в закон о социальной защите людей с ограниченными возможностями, в части оказания социальной помощи сопровождающих инвалидов 1 группы. Сейчас этой нормы нет. Для направления в реабилитационные центры люди с ограниченными возможностями должны предоставлять медицинскую карту. При этом медосмотр они должны были проходить дважды: при постановке на очередь и непосредственно перед выездом в санаторий. Однако, людям было легче дать взятку, чтобы избежать этого процесса.

«Основные коррупционные преступления выявлялись при продлении, при выдаче групп инвалидности. Например, сотрудниками МСЭК департамента труда, на постоянной основе получали взятки до 200 тысяч тенге за незаконное продление инвалидности», - говорит заместитель руководителя управления антикоррупционной службы Карагандинской области Арыслан Мынгишев.

Специалисты антикоррупционной службы и управления координации занятости направили рекомендации в профильное министерство. В итоге необходимость проходить медицинский осмотр дважды исключена на законодательном уровне.

Стоит отметить, что в Караганде проживают 24 тыс. человек с ограниченными возможностями.



