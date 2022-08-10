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    • Помощница воспитателя избила ребенка в садике Павлодара

    10 Августа 2022 17:06

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Помощница воспитателя избила 3-летнюю девочку в садике в Павлодаре, ее сразу же уволили, проводится расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    9 августа в полицию обратилась горожанка по факту нанесения побоев ее дочери 2019 года рождения помощницей воспитателя в детском саду № 4 города Павлодара по улице Айманова.

    «Данный факт зарегистрирован. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего, изучаются видеоматериалы с камер видеонаблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

    Городское издание Pavlodarnews.kz сообщил, что факт выявили, когда просматривали видео с камер наблюдения по просьбе одной из родительниц, которую насторожил синяк на ноге ребенка.

    «При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что воспитанница сама ударилась о край кровати. Однако дальше выявили факт рукоприкладства помощником воспитателя по отношению к воспитаннице младшей группы «Б». Данный случай произошел 9 августа при укладывании детей на дневной сон», – сообщили в областном управлении образования.

    Видео с камер появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что женщина несколько раз ударила ребенка, пока укладывала его спать.
    С исполняющей обязанности руководителя детсада и помощницы воспитателя младшей группы взяли объяснительные.
    В управлении уточнили, что с помощницей расторгли трудовой договор. А и.о. руководителя детсада получила выговор за ослабленный контроль.
    Материалы передали в правоохранительные органы, где продолжат расследование.

    Фото: polisia.kz
    #Павлодарская область #Образование #Происшествия #Павлодар
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