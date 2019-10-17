«Помощь» в трудоустройстве и закрытии кредита: кызылординцы попались в сети мошенников

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Двое кызылординцев стали жертвами мошенников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт суда Кызылординской области.

По первому уголовному делу подсудимый Б. в июне 2018 года, войдя в доверие потерпевшего Т., обманул его, пообещав в течение месяца устроить на работу в одну из больниц в городе Кызылорде. За «помощь» в трудоустройстве он получил 300 тыс. тенге.

Согласно второму делу в августе 2018 года потерпевший Ж. отдал 80 тыс. тенге подсудимому В., обещавшему в течение двух месяцев полностью закрыть кредит его зятя в «Альянс банке» в сумме 1 млн тенге. В. Заверил Ж., что будет вынесено судебное решение.

«Подсудимые совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Это уголовное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 190 УК РК», - пояснили в суде №2 города Кызылорды.

По обоим делам на судебном разбирательстве подсудимые помирились с потерпевшими в порядке медиации, и уголовные дела, поступившие в электронном формате, были прекращены производством, заключили в суде.