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    Помощь в строительстве складов и освобождение от налогов на 30 лет потребовала Wildberries от РК

    22 Декабря 2022, 14:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров прокомментировал вопрос журналиста о том, почему известные бренды не появляются в Казахстане. По словам замминистра, только одна компания Wildberries потребовала освобождение от налогов на 30 лет и помощь в строительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Замминистра иностранных дел Алмас Айдаров подчеркнул, что не всегда приход бренда является приоритетом или же выгодным для страны.

    «К примеру, с компанией Wildberries мы несколько лет переговоры ведем на различных уровнях. Они высказывают различные мнения, но я вам скажу, на первых же переговорах Wildberries потребовала освобождение от налогов на 30 лет, а также помощь в строительстве ему складов. Естественно, мы не пошли на такие условия. Мы говорим: вы должны работать на общих условиях. Почему мы для иностранной компании будет строить бесплатные склады и освобождать о налогов на 30 лет, а другие наши отечественные компании не будем? Заходите на общий рынок. Поэтому Wildberries без крупных складов с мелкими складами работает», - пояснил замминистра иностранных дел на брифинге в СЦК.

    По его словам, компания IKEA тоже несколько раз рассматривала казахстанский рынок.

    «Мы предоставляли площадки и прочее. Но пока компания думает, потому что бросать активы в России не так выгодно. Они очень много активов приобрели в России, построились, и пока IKEA тоже полностью из РФ не вышла, пока поставки идут оттуда», - добавил спикер.


    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МИД РК Инвестиции
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