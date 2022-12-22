Помощь в строительстве складов и освобождение от налогов на 30 лет потребовала Wildberries от РК

22 Декабря 2022, 14:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров прокомментировал вопрос журналиста о том, почему известные бренды не появляются в Казахстане. По словам замминистра, только одна компания Wildberries потребовала освобождение от налогов на 30 лет и помощь в строительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Замминистра иностранных дел Алмас Айдаров подчеркнул, что не всегда приход бренда является приоритетом или же выгодным для страны.

«К примеру, с компанией Wildberries мы несколько лет переговоры ведем на различных уровнях. Они высказывают различные мнения, но я вам скажу, на первых же переговорах Wildberries потребовала освобождение от налогов на 30 лет, а также помощь в строительстве ему складов. Естественно, мы не пошли на такие условия. Мы говорим: вы должны работать на общих условиях. Почему мы для иностранной компании будет строить бесплатные склады и освобождать о налогов на 30 лет, а другие наши отечественные компании не будем? Заходите на общий рынок. Поэтому Wildberries без крупных складов с мелкими складами работает», - пояснил замминистра иностранных дел на брифинге в СЦК.

По его словам, компания IKEA тоже несколько раз рассматривала казахстанский рынок.

«Мы предоставляли площадки и прочее. Но пока компания думает, потому что бросать активы в России не так выгодно. Они очень много активов приобрели в России, построились, и пока IKEA тоже полностью из РФ не вышла, пока поставки идут оттуда», - добавил спикер.

Фото: ortcom.kz