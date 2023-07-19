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    Помощь в легализации авто предлагал мужчина в Алматы

    19 Июля 2023, 21:47

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина обещал алматинцам помочь в легализации иностранных авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Кроме того, 29-летний гражданин А., предлагал свое содействие в получении водительского удостоверения. Свои услуги подозреваемый оценивал от 250 тысяч тенге и выше, в зависимости от объема «помощи».

    «По факту мошенничества в нашем подразделении зарегистрировано четыре аналогичных заявлений. Были проведены оперативные мероприятия, подозреваемый задержан. В отношении гражданина А. 1994 года рождения расследуется уголовное дело по ст. 190 УК РК. Сейчас следователи проверяют личность задержанного на возможную причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям. Гражданин А. взят под стражу», – сообщил начальник отдела полиции при УП Медеуского района Абдинур Тасыбаев.

    В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Борьба с преступностью Мошенничество
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