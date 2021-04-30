Помощь своим школам на 75,9 млн тенге оказали успешные жамбылские выпускники

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Жомарт түлек» в регионе планируется реализовать 67 проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, на совещании под руководством главы региона Бердибека Сапарбаева рассмотрены первые итоги реализации социального проекта «Жомарт түлек».

Активная реализация инициированного акимом области проекта в честь 30-летия Независимости РК началась в январе 2021 года. Цель проекта – популяризировать среди молодежи успехов уроженцев Жамбылской области, а также способствовать более активному участию выпускников местных школ, колледжей и вузов в жизни своей малой родины, привлекать их для решения социальных и других вопросов.

Отмечается, что при посещении объектов образования в различных уголках области Бердибек Сапарбаев постоянно интересуется тем, насколько эффективно налажена связь школы со своими выпускниками, сколько зарегистрировано на сайте Түлек.кз. Выпускники – это большая сила, которая способна внести позитивные изменения в жизнь любого населенного пункта. Патриотизм и любовь к родному краю должны выражаться не только на словах, а в реальных делах, считает глава региона.

По словам руководителя управления образования Гульнар Ходжабергеновой, на сайте Түлек.кз зарегистрировано 106,1 тысячи выпускников, проведено 289 мотивационных встреч. С их стороны оказана спонсорская помощь в размере 75,9 миллиона тенге. На базе таразской школы №51 создан Центр выпускников областного центра. После проведения форума выпускников их деятельность активизировалась. Так в Таразе за счет спонсорских средств строятся Дворец школьников, Дом искусств, центр «Анаға тағзым», другие объекты.

Гульнар Ходжабергенова представила анализ того, насколько выполнимы предложения, прозвучавшие в ходе форума выпускников. Совместно с Министерством обороны прорабатывается вопрос создания школы-интерната с военным уклоном. Не совсем эффективно с экономической точки зрения открытие дополнительного музыкального колледжа, так как на рынке падает спрос на специалистов данного профиля. На базе школы имени А. Сагынтаева села Ушарал Таласского района планируется отрыть филиал учебного заведения с уклоном в культуру и спорт. В шуском селе Бельбасар выделена земля для возведения спортивной школы. Готовятся учредительные документы для регистрации областной ассоциации выпускников.

Реализация проекта «Жомарт түлек» управлением образования взята на контроль. По информации из районов Жамбылской области, в этом году ожидается реализация при поддержке выпускников 67 инвестиционных проектов в 73 населенных пунктах общей стоимостью 2,8 миллиарда тенге.

«Необходимо ускорить регистрацию всех выпускников на сайте Түлек.кз. Материальная помощь от выпускников школ не самое главное. Главное – воспитательное значение для молодежи, учеников. Успешный жизненный путь наглядно показывает ребенку, что, если стремиться, нет недостижимых целей. Нужно хорошо учиться, сторониться плохого влияния. Участие выпускников в жизни родной школы, благоустройстве родного края показывает их патриотизм и высокую гражданскую ответственность. Центры выпускников необходимо создать во всех районах. Они должны иметь собственные сайты, а их работа широко освещаться в средствах массовой информации. Помимо средних учебных заведений, в реализации проекта «Жомарт түлек» активное участие должны принять колледжи и вузы», - резюмировал Бердибек Сапарбаев.