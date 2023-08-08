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    Помощь Словении и Кипру окажут в рамках механизма гражданской защиты Евросоюза

    8 Августа 2023, 16:19

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский союз мобилизует помощь для Словении и Кипра в связи с природными катаклизмами, с которыми столкнулись эти страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Еврокомиссии, Словения и Кипр активировали механизм гражданской защиты ЕС из-за наводнений и лесных пожаров, которые затронули эти страны.

    Механизм гражданской защиты ЕС предполагает сотрудничество 27 стран Евросоюза и девятью другими государствами-участниками (Исландией, Норвегией, Сербией, Северной Македонией, Черногорией, Турцией, Боснией и Герцеговиной, Албанией, Украиной) в области гражданской защиты для лучшего реагирования в чрезвычайных ситуациях. Если государство сталкивается с чрезвычайной ситуацией, то оно может запросить помощь других вышеуказанных партнеров через механизм.

    Так, на запрос Словении о помощи в ликвидации последствий наводнения Франция направляет два экскаватора с инженерными подразделениями, а Германия - два сборных моста, два экскаватора и соответствующий персонал.

    Спутниковое картографирование ЕС Copernicus подготовило несколько карт пострадавших районов, и на месте уже находится офицер связи из Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС.

    По данным властей Словении, это худшая ситуация с наводнением, зарегистрированная в стране за последнее время. Подтверждены жертвы, тысячи людей вынуждены покинуть свои дома, чтобы спастись от наводнения. При этом кризисные погодные условия сохраняются, а реки продолжают выходить из берегов по всей стране.

    Кипр борется с разрушительными пожарами на острове. На что ЕС мобилизует два пожарных самолета Canadair из пула гражданской защиты ЕС, дислоцированных в Греции. Греция также отправляет 20 тонн жидкого антипирена через механизм гражданской защиты ЕС.

    «После разрушительных наводнений в Словении и непрекращающихся лесных пожаров на Кипре ЕС круглосуточно оказывает экстренную помощь. Благодарю Германию и Францию за их оперативную реакцию, призываю все европейское сообщество гражданской защиты отреагировать на ужасающую катастрофу, поразившую две страны. Мы также готовы мобилизовать весь спектр инструментов восстановления и поддержки ЕС. Также хочу поблагодарить Грецию за ее немедленную экстренную помощь при лесных пожарах на Кипре. Это солидарность ЕС в лучшем виде», - заявил комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Происшествия Евросоюз
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