Помощь на 10 млн тенге отправило мактааральцам узбекское этнокультурное объединение в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Подтопление в Мактааральском районе в очередной раз продемонстрировало единство казахстанцев, которые в сложное время всегда приходят другу другу на помощь. Возглавляемое известным предпринимателем, членом Ассамблеи народа Казахстана Бахадыром Ирисметовым Туркестанское городское узбекское этнокультурное объединение доставило мактааральцам продукты питания, одежду, предметы первой необходимости, гигиенические средства, мебель на 9 млн 862 тысячи тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Как только в Мактааральском районе была объявлена чрезвычайная ситуация, Туркестанское городское узбекское этнокультурное объединение создало штаб, где был объявлен сбор гуманитарной помощи для жителей пострадавших от подтопления населенных пунктов.

«Подтопление в Мактааральском районе - наша общая беда. В это сложное время весь народ поддерживает мактааральцев, направляя помощь. Члены Туркестанского городского узбекского этнокультурного объединения не остались в стороне. Сейчас самое необходимое для граждан, размещенных в эвакуационных пунктах, - продукты, одежда, одеяла и матрасы, гигиенические средства. Их мы и привезли. Благодаря единству мы сможем преодолеть любые трудности»,- сказал член Ассамблеи народа Казахстана Бахадыр Ирисметов.

Гуманитарный груз, отправленный узбекским этнокультурным объединением, поступил на склад оперативного штаба. Активисты объединения, доставившие его, отметили, что на этом благотворительная помощь не закончится.

Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению пяти населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация.

Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступит к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане. Каждый из них получит по 100 тысяч тенге из республиканского бюджета.