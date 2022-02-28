Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Ассамблея народа Казахстана

    Помогли многодетным семьям накануне Дня благодарности в ВКО

    28 Февраля 2022, 21:15

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня благодарности члены этнокультурных объединений ВКО помогли многодетным семьям и выразили признательность врачам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Первый весенний день Казахстан по традиции встретит словом «спасибо». В республике отмечается молодой, но всеми любимый праздник – День благодарности. С каждым годом этот день приобретает для жителей страны все больше оттенков значения, становится все более важным.

    Накануне знаменательного дня члены этнокультурных объединений при поддержке Клуба меценатов провели благотворительную акцию и оказали помощь многодетным матерям.

    «Семья – это среда, где формируется личность ребенка. Дети – наше будущее и для того, чтобы поколение было развитым и здоровым, необходимо всецело поддерживать все «ячейки общества». Мы хотим сказать слова благодарности казахскому народу, в лице многодетных матерей», – выразили единое мнение члены этнокультурных объединений.

    Представители ЭКО посетили шесть семей и вручили им благотворительные наборы, в которые вошло всё самое необходимое, в том числе продукты. Многодетные матери были смущены и одновременно рады оказанной помощи.

    «Мы очень благодарны за то, что нас не оставили без внимания. Постоянно наши семьи чувствуют поддержку земляков. Это очень ценно»,– сказала одна из мам.

    Кроме того, в преддверии Дня благодарности Дом дружбы инициировал благотворительную акцию и выразил глубокое уважение и признательность медикам приемного покоя первой городской больницы Усть-Каменогорска. Члены молодежного объединения «Ассамблея жастары» искренне поблагодарили медицинский персонал, вручив им сладкие подарки.

    «Медицинские работники – те люди, которые день за днем «сражались» с опасной пандемией, без устали работали в период ЧП, чтобы отважно бороться за здоровье жителей области. Их, без преувеличения подвиг, мы не могли оставить без внимания, а благотворительная акция стала отличным способом поднять настроение работникам медицинской сферы», – рассказал руководитель Восточно-Казахстанского филиала молодежного объединения «Ассамблея жастары» Равиль Юнусов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область АНК Дата Регионы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    3 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане