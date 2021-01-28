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    Помогавшую принять роды сотрудницу полиции СКО наградили медалью

    28 Января 2021, 21:45

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудница полиции СКО награждена медалью МВД РК за помощь в принятии родов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Среди поощрений на прошедшем в ДП СКО оперативном совещании самым приятным моментом стало награждение медалью МВД РК «За вклад в обеспечение правопорядка» сотрудницы отдела полиции района Магжана Жумабаева капитана полиции Ольги Кангозиной.

    Как сообщалось, 8 января оперуполномоченный помогла медикам принять экстренные роды. Проработавшая пять лет следователем, привычная к встречам с преступниками, виду мертвых тел и другим психологически тяжелым моментам службы, Ольга признает, что этот случай стал для нее самым трудным испытанием. Информация об этом случае сделала ее героиней не только СМИ, но и соцсетей.

    «На самом деле это не только моя заслуга, но и медицинских работников. Главная цель для медиков и полицейских — жизнь, здоровье и благополучие наших земляков», — сказала Ольга.

    Медаль «акушеру в погонах» вручил глава областного полицейского ведомства Марат Тулебаев.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область Демография МВД РК Общество
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