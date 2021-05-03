15:12, 03 Май 2021 | GMT +6
Помочь погорельцам пообещал аким СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов прокомментировал пожар в селе Желяково, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Глава региона на своей странице в социальной сети заверил, что всем пострадавшим окажут помощь.
«Вчера из-за возгорания травостоя в селе Желяково Кызылжарского района сгорели 3 жилых и 3 нежилых дома. Пожарные не позволили распространиться огню, хотя штормовой ветер усложнял работу. Всего в селе 51 дом. Причина пожара устанавливается. Погорельцы временно размещены у родственников, им будет оказана необходимая помощь», - написал К. Аксакалов.
Между тем, волонтеры объявили сбор помощи для пострадавших семей. Сельчанам необходимо буквально все: от одежды и обуви до бытовых мелочей.
Напомним, пожар в селе Желяково произошел 2 мая.