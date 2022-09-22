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    Помочь фермерам воспользоваться мерами господдержки призывает сенатор

    22 Сентября 2022, 13:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фермеры Абайской области не могут получить сельхозсубсидии и льготные кредиты на развитие своих хозяйств. О сложностях, с которыми сталкиваются аграрии, в своем депутатском запросе сообщил сенатор Бахытжан Байахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам сенатора, несмотря на то, что фермеры занимаются производством сельхозпродукции, они не могут воспользоваться мерами господдержки из-за отсутствия госрегистрации прав на земельные участки.

    Крестьянские хозяйства, которые столкнулись с этой проблемой, находятся на территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона. В соответствии с нормами Земельного кодекса, такие участки могут быть предоставлены в собственность или землепользование фермерам только после завершения всех мероприятий по ликвидации последствий испытания ядерного оружия и комплексного экологического обследования.

    «Согласно пункту 1.1 «Плана мероприятий по практической реализации приведения территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона в безопасное состояние и развития его инфраструктуры», утвержденного Заместителем Премьер-Министра, предусматривается комплексное экологическое обследование территорий Семипалатинского испытательного полигона на период с 2019 по 2021 годы, выделяются средства в сумме свыше 806 млн тенге. Результаты обследования не предоставлены и не приняты соответствующие меры», - подчеркнул сенатор.

    На сегодняшний день наиболее неблагоприятная ситуация создается в двух сельских округах Абайской области, куда входят более 32 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения, зарегистрировано более 15 тысяч голов сельскохозяйственных животных, работает 20 крестьянских хозяйств.

    «В соответствии с пунктом 6 Плана мероприятий по практической реализации приведения территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона в безопасное состояние и развития его инфраструктуры, планируется обновление границ полигона по результатам комплексного экологического обследования и прилегающей к полигону территории с учетом передачи части его земель в хозяйственный оборот местным исполнительным органам. Сроки исполнения по этим мероприятиям намечены на 2020-2029 годы. В связи с вышеизложенным, предлагается внести изменение в План мероприятий по установлению конкретных сроков на 2022-2023 годы по передаче части земель, уже используемых населенными пунктами, в хозяйственный оборот местным исполнительным органам», - сказал сенатор.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Сельское хозяйство
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