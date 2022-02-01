Поменяются ли тарифы на электричество в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие преобразования ожидаются в ближайшее время на отечественном рынке электроэнергии, какие новшества внесены в соответствующее законодательство, поменяются ли в связи с этим тарифы, рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» председатель правления АО «КОРЭМ» Бахытжан Ильяс.

Отметим, что ранее в Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) сообщили, что на основании Закона « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции» от 30 декабря 2021 года упразднены институты «единого оператора». При этом было пояснено, что это делалось в соответствии с механизмом регулирования деятельности государственных и частных операторов. Для этого создали новый институт «специального права».

- Какие преобразования на рынке электроэнергии предполагаются в связи с нововведениями в законодательстве?

- Закон предусматривает: Во-первых, упразднение института единого оператора, определение операторов рынка централизованной торговли на конкурсной основе в соответствии с правилами организации централизованных торгов. Во-вторых, предполагает обязательную продажу доли электрической энергии через централизованные торги. В-третьих, устанавливает для энергоснабжающих организаций запрет на продажу и покупку электрической энергии у оптовых потребителей, то есть исключает посредничество на оптовом рынке.

-Будет ли в связи с нововведениями что-то меняться в работе АО «КОРЭМ» или компания будет упразднена?

- АЗРК не принимало решения об упразднении АО «КОРЭМ». Мы продолжаем и будем продолжать функционировать, но только в качестве одного из операторов торгов и, соответственно, в качестве компании, обеспечивающей функционирование единой электронной торговой площадки. Наша электронная торговая площадка – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий взаимодействие продавца и покупателя электрической энергии.

- Уже не раз эксперты высказывали мнение, что отечественный рынок электроэнергии является очень закрытым. Какая работа будет проводиться для исправления этой ситуации, станет ли рынок более прозрачным с внедрением нового законодательства?

- Вносимые изменения в закон в первую очередь были направлены на упорядочение заключения сделок на рынке, сокращение заключаемых двусторонних непрозрачных договоров и увеличение доли сделок через электронные торги. Это, безусловно, сделает рынок более прозрачным и сократит влияние олигополии, что также отразится благоприятно на ценах и тарифах для конечного потребителя. Кроме того, закон предполагает появление частных операторов рынка централизованных торгов.

- Означает ли это, что будет создаваться единая площадка для взаимодействия операторов?

- Да, законом предусматривается наличие единой торговой площадки для взаимодействия операторов торгов и участников рынка. Наличие единой иноформенной системы позволит избежать рисков манипуляций и сговоров на торгах, как это произошло на рынке газа. Где, как сообщалось, были обнаружены несоответствия между правилами торгов и торговой платформой, что привело к появлению нарушений и росту цены на газ. Единая торговая площадка подразумевает использование единого программного обеспечения операторами для их организации и проведения. АО «КОРЭМ» имеет большой опыт как в проведении торгов, так и в разработке необходимого программного обеспечения. Мы не допустим манипуляций и сговоров на торгах электрической энергией.

- Что будет меняться в работе поставщиков электроэнергии?

- Законом предусматривается введение обязательной нормы продажи объема электроэнергии на централизованных торгах для энергопроизводящих организаций. Что позволит оптовым потребителям, энергоснабжающим организациям свободно и напрямую закупать электрическую энергию через торговую площадку. Данная норма является международной практикой. В странах с развитой экономикой доля продажи электрической энергии через торги составляют более 80% от общего объема потребления.

- Как все эти преобразования скажутся на простых потребителях, повлияет ли новый закон на тарифообразование?

- Принятые изменения в законе направлены на развитие конкуренции на рынке электрической энергии. Следовательно, конкуренция — это самый эффективный инструмент предотвращения роста тарифов для потребителей. Сдерживание роста тарифов путем внедрения платформенных решений для всех участников рынка является частью среднесрочной стратегии команды АО «КОРЭМ».