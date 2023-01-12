Поменять подходы по определению минимального размера зарплаты могут в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют пересмотреть минимальные стандарты в области труда. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании расширенной коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Минтруда отметила, что предполагается пересмотреть минимальные стандарты в области труда для сбережения рабочей силы и улучшения качества трудовой жизни работающего населения. В связи с этим, к концу января текущего года в Правительство будут представлены основные подходы определения минимального размера заработной платы.

Кроме того, в течение 2 лет будут пересмотрены 1 618 минимальных стандартов в области безопасности и охраны труда. Апробация пересмотренных минимальных стандартов на производстве будет проводится поэтапно, по мере их готовности. По итогам будут пересмотрены классы вредных производств и страховые тарифы.

«В рамках реализации четвертого шага с учетом международной практики будут выработаны и вынесены на рассмотрение социальных партнеров предложения по установлению максимального периода работы граждан во вредных условиях труда и участию страховых компаний в улучшении условий труда работников. К примеру, в Австралии, Италии и Германии максимальный период работы на угольных шахтах составляет 15 лет, на металлургических производствах – 20 лет. Страховые компании 24 стран мира возмещают затраты работодателей на оценку профессиональных рисков, обучение, повышение квалификации работников и разработку стандартов по безопасности труда. Предлагается рассмотреть возможность внедрения данных подходов и у нас», – сказала Тамара Дуйсенова.

Также, по ее словам, планируется пересмотр системы госконтроля за соблюдением трудового законодательства в рамках новой регуляторной политики к бизнесу. При этом процедура проверок будет носить превентивный характер. В этих целях в текущем году будет запущена новая информационная система «Профайл предприятия», которая позволит осуществлять контроль за соблюдением законодательства и самими компаниями.



