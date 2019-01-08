Полугодовалый птенец фламинго в зоопарке Алматы считает своей мамой зоотехника

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полугодовалый птенец фламинго в зоопарке Алматы считает своей мамой зоотехника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Птенцу фламинго по имени Фима исполнилось уже полгода. Малыш живет отдельно от своих родителей и стаи. По словам сотрудников зоопарка, сородичи приняли его, но маленький «хулиган» не хочет есть самостоятельно и продолжает ходить за зоотехником Еленой Потаменко, как хвостик. Работники зверинца, шутя говорят, что птенец считает ее своей мамой.





«Когда приемная мама приходит покормить его, и пока готовит еду из деликатесов, он, как избалованный ребенок, выражает нетерпение: хватает за рукава, теребит брюки, кричит, выражая недовольство. А когда наступает кормление, ест жадно и быстро. После еды он обычно прижимается к своей «маме» и тихо бормочет ей что-то на своем «птичьем» языке. Наверное, таким образом он выражает свою любовь и благодарность», - рассказали сотрудники зоопарка.



После плотного обеда, птенец отправляется в свой зимний «пруд» попить и поплескаться в теплой водичке.



Ранее сообщалось, что в Алматинском зоопарке впервые за 80 лет существования появились два птенца розового фламинго. Малыши родились 23 и 29 июля. К сожалению, младший птенец не выжил, а старшего стали кормить вручную. Его меню состояло в основном из рачков, а также желе из кусочков кальмара, креветок и различных витаминов.