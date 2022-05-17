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    Полуфиналы чемпионата РК по классическим шахматам проходят в Актау

    17 Мая 2022, 21:11

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Полуфиналы чемпионата Республики Казахстан по классическим шахматам среди мужчин и женщин собрали разновозрастных шахматистов со всех регионов страны. Официальный общий призовой фонд турнира — 500 тыс. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

    В мужском полуфинале выступают 67 игроков, среди которых как мужские так и женские международные мастера. В женском турнире играют 26 участниц, в том числе 4 женских кандидата в мастера спорта по шахматам.

    Чемпионат продлится до 21 мая текущего года. Участники, занявшие призовые места в этом турнире. получают возможность участия в финале чемпионата Республики Казахстан 2022 года по классическим шахматам и смогут побороться за звание сильнейшего в стране.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Мангистауская область Шахматы
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