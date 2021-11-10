Получившая травмы после падения металической кострукции в столице женщина до сих пор в реанимации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Получившая травмы после падения металлической конструкции в столице женщина еще находится в реанимации. Об этом сообщили в столичном Управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пациент до сих пор находится в реанимационном отделении. Ее состояние тяжелое», - сообщили в Управлении.

Отметим, 22 октября текущего года с крыши одной из многоэтажек в городе Нур-Султане отвалилась металлоконструкция. В итоге 56-летняя женщина получила травмы различной степени и попала в больницу.

Инцидент произошел у входа в торговый дом в здании ЖК «Номад» по улице Сыганак.

В Управлении общественного здравоохранения Нур-Султана сообщали, что пациентка с политравмами, травмами головного мозга доставлена в Многопрофильную городскую больницу № 2.

В полиции сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 306 УК РК.