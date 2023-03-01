Получить справку о прохождении воинской службы можно онлайн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 марта казахстанцы смогут получить онлайн информацию об освобождении и отсрочке от призыва в армию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина.

«Буквально несколько месяцев назад я посещал один из столичных военкоматов, где мы вместе с представителями Минобороны обсуждали планы по цифровизации этой сферы, одной из задач, помню, стало избавление от излишней беготни за справками для освобождения или отсрочки от призыва. Для этого было необходимо интегрировать между собой несколько систем. И сегодня мы уже имеем свои результаты. Так, с 1 марта этого года узнать свой статус о прохождении воинской службы можно будет заранее, без предоставления всевозможных справок и документов», - сообщил в Facebook Багдат Мусин.

Совместно с АО «Национальные информационные технологии» и Минобороны запущена проактивная госуслуга, которая предоставляет информацию об освобождении и отсрочке казахстанцев от призыва в армию.

«Мужчины призывного возраста, у нас это 18-27 лет, будут получать проактивные уведомления на свой номер телефона пока по 2 статусам – освобождение либо отсрочка. Отмечу, что сообщения получат только зарегистрированные в базе мобильных граждан казахстанцы. К слову, сегодня уже более 300 тысяч призывников получили SМS-сообщения от 1414. Данный проект – это еще один шаг по внедрению системы невидимого государства, когда все жизненные процессы граждан буду обслуживаться проактивно. Хочу поблагодарить коллег из НИТ и Минобороны за слаженную оперативную работу! Такая услуга стала возможной интеграциям «Smart Data Ukimet» с базами данных госорганов, в том числе с базой данных Министерства обороны РК», - написал Б. Мусин.



