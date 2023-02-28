Получить место в детсаду жителям Атырау «помогали» айтишники из России и Украины

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Получить место в садике жителям Атырау «помогали» айтишники из России и Украины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау жители микрорайонов Жулдыз и Коктем, где построили детские садики на 160 мест, обратились в областной акимат с жалобой. Они потребовали проверить действия сотрудников городского отдела образования, заподозрив их в том, что те создают условия, при которых устроить ребенка в садик можно через автоматизированный сервис INDIGO только за деньги.

«Мы провели проверку фактов, изложенных в жалобе жителей микрорайонов. Встретились с специалистами платформы INDIGO. В результате выяснилось, что коррупционных действий со стороны работников городского отдела образования нет. «Помогайками», благодаря которым люди получали место в садике, оказались зарубежные айтишники из России и Украины. Они выкладывают в социальные сети стоимость услуги за получение путевки в детский сад. Человек, который хочет устроить ребенка в детское дошкольное учреждение, передает «помогайке» свой ЭЦП-ключ. А он просто успевает бронировать место в дошкольное учреждение и получает за это 30-40 тысяч тенге. Хотя сделать это могут и родители. На платформе есть специальная инструкция. Да и в городском отедле образования вас могут проконсультировать», - сообщил заместитель акима области Жасулан Бисембиев.

Он порекомендовал не передавать свои цифровые данные третьим лицам, во избежание различных неприятностей.



