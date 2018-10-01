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Получить квартиру по «7-20-25» для работающих казахстанцев реально - строитель

5 Октября 2018 19:49 117
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Получить квартиру по «7-20-25» для работающих казахстанцев реально - строитель

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор крупной строительной компании ТОО «БК-Строй» в Костанае, председатель областного корейского этно-культурного центра Игорь Ким прокомментировал ежегодное Послание Президента РК народу Казахстана, в котором говорилось об увеличении строительства жилья для населения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». 

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По словам И. Кима, реализуемые до этого государственные программы «Нурлы жер» и «Нурлы жол» показали положительные результаты. 

«Те инициативы, которые Президент озвучил по доступности жилья - новая программа «7-20-25»  уже начала работать в регионах, в том числе и в Костанае. Сегодня также прозвучало интересное предложение по опыту Астаны частично субсидировать первоначальные взносы граждан. Такие инициативы могут быть и со стороны бизнеса. У нас есть, к примеру, программа, где своим сотрудникам мы делаем скидки на приобретение квартир, построенных нами домах. И это вполне реальная помощь. Сегодня  возможность получить квартиры по новым госпрограммам, в частности, по «7-20-25» реальна. Как сказал Президент, кто работает, нормально зарабатывает - вполне может приобрести себе дом»,- отметил И. Ким.

Конечно, несмотря на высокие темпы строительства, по словам спикера, ещё больше предстоит строить в будущем. Ведь и желающих обзавестись квартирой становится больше. 

«Сегодня также прозвучало в речи Главы государства предложение о том, что нужно возвращать, может быть, контроль над качеством жилья по актам вводимого жилья. Сегодня по закону четко прописана ответственность застройщика, проектировщика, технадзор и авторский надзор. Поэтому на них вся ответствовать за строительство. Ответственность за некачественно возведённые  объекты должны, я считаю, нести те, кто строят их»,- заключил гендиректор «БК- Строй».

Напомним, сегодня в ходе Послания Глава государства Н. Назарбаев раскритиковал администраторов программы за низкий уровень одобренных заявок от казахстанцев и пригрозил акимам увольнением за провал ипотечной программы «7-20-25».

 

 

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Костанайская область, Жилье,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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