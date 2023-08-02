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    Получить диплом командира судна станет проще в Казахстане

    2 Августа 2023, 15:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экипажи судов будут проходить онлайн-тестирование за 40 минут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК продолжает совершенствовать условия оказания государственных услуг. В частности, некоторые изменения претерпела госуслуга «Дипломирование лиц командного состава судов».

    Ранее для ее получения необходимо было подавать заявление через физическое отделение государственной корпорации «Правительство для граждан». Оценка знаний претендентов проводилась в форме устного экзамена перед квалификационной комиссией, а срок оказания услуги составлял 22 рабочих дня. В целях автоматизации процедура получения данной госуслуги была упрощена.

    Теперь экзамен для экипажей судов будет проводиться в форме тестирования, заявка на него подается через портал еGov. Количество вопросов при сдаче тестирования не превышает 20-ти. Кроме того, сокращено время прохождения тестирования – всего 40 минут.

    Экзамен будут проводить в помещении государственной корпорации (ЦОН). Для прохождения тестирования необходимо ответить правильно на 80% вопросов.

    Срок выдачи профессионального диплома – не позднее 5 рабочих дней, срок выдачи дубликата профессионального диплома – 2 рабочих дня. Госуслуга по-прежнему оказывается бесплатно.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Образование МИИР РК Миннауки и высшего образования РК
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