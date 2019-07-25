Получение решений по классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в целях упрощения и ускорения процедур таможенного декларирования и таможенного контроля информирует участников внешнеэкономической деятельности, декларируемых высокотехнологическое многокомпонентное оборудование, о возможности получения решений о классификации данных товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД.

Принятие решений о классификации товаров, поставляемых в несобранномили разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде,установлено статьей 21 Таможенного кодекса ЕАЭС и статьями 41, 49-54 КодексаРеспублики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан».

Принятие решений о классификации товаров, поставляемых внесобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенномвиде допускается на следующие виды товаров:

- металлоконструкции из черных металлов, резервуары,цистерны 73 группы ТН ВЭД ЕАЭС;

- оборудование, механизмы, аппараты 84 и 85 групп ТН ВЭДЕАЭС;

- железнодорожные вагоны и их части 86 группы ТН ВЭД ЕАЭС;

- тракторы, спецавтотехника 87 группы ТН ВЭД АЕЭС;

- летательные аппараты и их части 88 группы ТН ВЭД ЕАЭС;

- морские суда 89 группы ТН ВЭД ЕАЭС;

- приборы и устройства 90 группы ТН ВЭД ЕАЭС;

- сборные строительные конструкции 94 группы товаров.

Конкретный перечень товаров, в отношении которых таможеннымиорганами принимаются решения о классификации товаров, перемещаемых черезтаможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном илиразобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, утвержденРешением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 апреля 2018 года №45.

Основными преимуществами получения и применения решений оклассификации товаров, поставляемых в несобранном или разобранном виде, в томчисле в некомплектном или незавершенном виде, являются:

- возможность декларирования товара, ввозимого в несобранномили разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввозкоторого предполагается различными товарными партиями в течение установленногопериода времени, с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС,соответствующему коду товара в комплектном или завершенном виде;

- возможность получения информации о коде товара по ТН ВЭДЕАЭС заблаговременно до его перемещения;

- возможность ввоза товара отдельными компонентами в течениедвух лет с возможностью продления срока подачи декларации на товары в отношениипоследнего компонента товара на 1 год;

- возможность внесения изменений в решение о классификациитовара при изменении условий внешнеэкономической сделки, если такое изменениеотносится к товару или его отдельным компонентам, в отношении которых приняторешение о классификации;

- упрощение и ускорение процедур таможенного декларированияи таможенного контроля.

При этом особенности таможенного декларирования товаров,поставляемых в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектномили незавершенном виде применяются при соблюдении следующих условий:

1) в отношении товаров выдано решение о классификациитоваров;

2) декларантом компонентов товара является лицо, которомувыдано решение о классификации товаров;

3) таможенное декларирование всех компонентов товараосуществляется одному таможенному органу;

4) компоненты товара ввозятся на таможенную территориюЕвразийского экономического союза в адрес одного получателя.

Комитетом государственных доходов МФ РК за периодянварь-июнь 2019 года принято 44 Решения о классификации товаров, поставляемыхв несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном илинезавершенном виде в отношении 29 УВЭД.

В среднем рассмотрение заявлений составляет порядка 14 дней.

Необходимо отметить, что особенности декларирования товаров,поставляемых в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектномили незавершенном виде позволяют УВЭД значительно экономить финансовые средстваи ускорять процесс производства.