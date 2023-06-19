Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      СМИ

    Получение пресс-карты не обязательно для средств массовой информации – МИОР РК

    19 Июня 2023, 15:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Получение пресс-карты не обязательно для средств массовой информации. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Канат Искаков на круглом столе в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одно из новшеств законопроекта («О масс-медиа» – «Казинформ») – введение пресс-карты. По этому вопросу возникло непонимание и сопротивление, возможно, была недостаточная разъяснительная работа. Введение пресс-карты не создаст никаких трудностей в получении и распространении информации для журналистов. Напротив, пресс-карта – это документ, направленный на стимулирование и оптимизацию работы представителей СМИ», – сказал К.Искаков.

    По его словам, СМИ, не получившие пресс-карту, будут продолжать свою работу. Получение пресс-карты не является обязательным. Пресс-карта не ограничивает и не запрещает работу журналистов. Введение пресс-карты облегчит аккредитацию представителей СМИ, их участие в мероприятиях, вход в здания государственных органов.

    Вице-министр также отметил, что пресс-карты будут выдаваться не Министерством информации, а неправительственной организацией.

    Ранее министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали сообщил, что законопроектом «О масс-медиа» предусматривается определение статуса журналиста. Пресс-карта выдается, чтобы различать журналиста от блогера в целом. Это нововведение уже несколько лет широко используется в некоторых государствах Евросоюза, например в Турции.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    СМИ МИОР
    Новости по теме
    Новости по теме
    ТРК Президента и Maqsut Narikbayev University откроют первую в Казахстане международную школу журналистики
    Нам не надо бояться журналистов – депутат маслихата Алматы
    Жамбылские журналисты попробовали себя в роли военнослужащих
    Касым-Жомарт Токаев поздравил работников средств массовой информации
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT