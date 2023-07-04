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    Получение дочерью Даниала Ахметова больших субсидий прокомментировал глава Минсельхоза

    4 Июля 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос получения дочерью Даниала Ахметова больших субсидий в Павлодарской области прокомментировал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    После заседания Правительства журналисты задали главе МСХ вопрос: «По поводу субсидий, которые получила дочь Ахметова. Она - единственный ИП, который получил субсидии в Павлодарской области. Она самая нуждающаяся?».

    В ответ Ербол Карашукеев заявил, что при выдаче субсидий не учитывают родственные связи.

    «51 тысяча ИП у нас зарегистрированных в системе госагро. И все это товаропроизводители. Они показывают свои земли, наличие скота, никто не спрашивает - кто у тебя папа, кто у тебя мама. Или кто ты сам. Система объективно просит и если есть основания, выплачивается. Если денег нет - в лист ожидания ставится. Это нововведение нашей системы. Сделайте запрос. 120 млрд субсидий мы уже выплатили. Десятки тысяч людей получили субсидии. Просто нужно задать кто, и если это будет в рамках законодательства, мы вам ответим», - пояснил министр.

    Он также добавил, что при распределении субсидий отсутствует человеческий фактор. «Я как министр не должен делить наших сельхозтоваропроизводителей: кто у них папа, мама, состояние их, у нас есть закон и правила - есть требования. Мы в конце концов в правовом государстве живем. Если мы начнем говорить о том, чьи родители... это же беспредел», - резюмировал Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Экономика Даниал Ахметов
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