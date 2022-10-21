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    Получателям АСП окажут помощь при повышении тарифов

    21 Октября 2022, 15:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В новой тарифной политике особое внимание будет уделено социально уязвимым слоям населения. Об этом сообщил председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Асан Дарбаев в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Брифинг был посвящен вопросам перехода к новой тарифной политике в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

    «В новой тарифной политике особое внимание будет уделено социально уязвимым слоям населения. Так, с 1 июля 2022 года во всех газифицированных регионах страны для потребителей, получающих адресную социальную и жилищную помощь, стоимость газа снижена на 20%. Вместе с тем, реализуется программа жилищной помощи, направленная на снижение нагрузки для потребителей с низким уровнем дохода», – сказал А.Дарбаев.

    По его словам, для реформирования тарифной политики по принципу «Тариф в обмен на инвестиции» необходимо поэтапное снижение показателей износа сетей на 15%. В целях достижения данного показателя, будет проведен технический аудит основных средств и определение субъектов с высоким уровнем износа инфраструктуры. Ожидаемым эффектом от внедрения новых подходов является стимулирование новых инвестиций в сферы естественных монополий, поэтапное снижение показателей износа сетей, количества внеплановых отключений и аварий. Также ожидается увеличение сроков эксплуатации модернизуемых объектов, повышение стандартов качества и надежности оказываемых услуг, умеренное изменение тарифов за счет дополнительных источников финансирования.


    Фото: blog.polifarbe.hu

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Экономика Цены и тарифы Общество АСП
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