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    • Получасовой шторм с градом бушевал в одном из микрорайонов Нур-Султана

    2 Августа 2022 01:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В течение получаса над Юго-Востоком столицы лил сильный дождь с порывистым ветром, крупным градом, молниями и громом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Тихий летний вечер 1 августа 2022 года не предвещал резкой перемены погоды: еще светило солнце, небо было чистым и удивительным было то, что вдалеке слышались раскаты грома. В 18:45 небо неожиданно закрылось серыми облаками, пошел сильный дождь, который сопровождался молниями, громом, порывистым ветром. Следом посыпал град.

    Шторм бушевал около получаса, у машин включилась сигнализация, улицу Айнаколь на пересечении с улицей Жумабаева сразу же затопило. Машины остановились, теряя в воде номерные знаки, образовался затор.

    Как стало известно, нигде в этот период в городе не было такого погодного катаклизма, как в микрорайоне Юго-Восток. Где-то прошел небольшой дождь, где-то вообще не пролилось ни капли, не говоря о граде и громе. Зато все горожане спустя полчаса увидели на юго-востоке столицы яркую радугу – свидетельство союза дождя и солнца.

    Жители микрорайона после такого небесного «сюрприза» подтвердили, что летний град не нанес ущерба ни автомобилям, ни клумбам, ни садовым урожаям, а омыл улицы и подарил свежайший воздух и тишину летней августовской ночи.

    Ранее сообщалось, что более 50 единиц спецтехники откачивали воду после дождя в столице.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    #Нур-Султан #Погода
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