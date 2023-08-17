Получали ли россияне казахстанские ИИН дистанционно через банки – ответ министра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности опровергло информацию о том, что граждане России получали казахстанские ИИН дистанционно через банки. Об этом говорится в ответе Багдата Мусина на депутатский запрос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ряде казахстанских средств массовой информации (СМИ), а также в социальных сетях появилась информация о том, что в целях снижения нагрузки на центры обслуживания населения (ЦОН) было принято решение об оказании государственной услуги по выдаче индивидуального идентификационного номера (ИИН) иностранным гражданам через банки второго уровня. То есть фактически ИИН может получить гражданин любого иностранного государства, не обращаясь лично в ЦОН. Граждане Республики Казахстан узнав об этом проявляют обеспокоенность за экономическую и национальную безопасность страны, за достоверность предоставления ИИН лицам, не имеющим права на получение, в том числе и нерезидентам нашей страны без их личного присутствия на территории РК, без должной проверки на физическое соответствие личности - идентификации с предоставленными документами», - говорится в запросе депутатов.

Глава ведомства отметил, что согласно правилам, независимо от организации, в которой подается заявка на ИИН, рассмотрение заявления и принятие решения осуществляются услугодателем.

«Банки не принимали решение по присвоению или отказу в формировании ИИН иностранным гражданам, фактов нарушения требований по приему документов по данным Госкорпорации не имеется. При этом, следует отметить, что через приложения БВУ в электронном формате оказывается порядка 16 государственных услуг и сервисов, что полностью соответствует требованиям Закона «О государственных услугах», и также позволяет уменьшить количество посещений в ЦОН», - говорится в ответе на запрос.

В соответствии Законом «О национальных реестрах идентификационных номеров» индивидуальный идентификационный номер — это уникальный номер, формируемый для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства.

«Его назначением является сохранение сведений, относящихся к определенному физическому или юридическому лицу (филиалу и представительству) в национальных реестрах идентификационных номеров и информационных системах государственных органов и иных государственных учреждений. Фактически, отсутствие ИИН может способствовать увеличению незаконной деятельности и обману, так как будет сложнее отследить и контролировать действия иностранных лиц. При этом, в независимости от наличия/отсутствия ИИН идентификация иностранного гражданина должна осуществляется на основании его национального паспорта или иного документа, установленного законодательством. То есть при получении банковской карточки сотрудник банка идентифицирует клиента по документам, удостоверяющим его личность, а не по ИИН, который требуется для учетных целей в информационных системах», - добавил Б.Мусин.