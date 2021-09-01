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    Полтонны незаконно добытой рыбы изъяли в ЗКО

    1 Сентября 2021, 15:52

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Полтонны незаконно добытой рыбы изъяли полицейские ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В конце августа сотрудниками полиции ЗКО задержан 29-летний житель Акжайыкского района, у которого при обыске машины Volkswagen Sharan в салоне обнаружена рыба частиковой породы весом 500 кг.

    Автомашина водворена на спецстоянку. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 335 части 1 УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений).

    Автор:

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК
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