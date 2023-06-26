Полсотни врачей не хватает в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанай в 2022 году прибыло 24 врача, в этом году наблюдается дефицит в 50 врачах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В государственных медорганизациях Костаная работает 479 врачей, 1 166 средних медицинских работников, 380 - младший медицинский персонал, 761 - другие работники. В 2022 году прибыло 24 врача: 14 врачей общей практики, два анестезиолога-реаниматолога, а также инфекционист, ангихирург, офтальмологм хирург, невролог, терапевт и статистик. Дефицит кадров составляет 50 врачей», - сообщила заместитель руководителя областного управления здравоохранения Майра Бейсен.

Сейчас ведомством проводится активная работа по привлечению медицинских кадров в регион. Для этого специалисты управления выезжали в марте в университеты страны, чтобы установить предварительные договорные отношения с выпускниками.

Те врачи, кто уже приглашен и прибыл для работы в регион, дополнительно мотивируются социальным пакетом в виде подъемных выплат.

«С декабря 2022 года определен размер оказания социальной поддержки за счет средств областного бюджета в городской местности 3,5 млн тенге для всех врачей с отработкой 7 лет. Наряду с выплатой подъемных проводится работа по обеспечению врачей жильем», - добавила Майра Бейсен.

Вместе с тем, ежегодно повышается заработная плата медицинских работников. Так, на сегодняшний день средняя заработная плата врачей в регионе составляет 472,2 тыс тенге, средних медицинских работников – 300,9 тыс тенге.