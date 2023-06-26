Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Полсотни врачей не хватает в Костанае

    26 Июня 2023, 18:14

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанай в 2022 году прибыло 24 врача, в этом году наблюдается дефицит в 50 врачах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В государственных медорганизациях Костаная работает 479 врачей, 1 166 средних медицинских работников, 380 - младший медицинский персонал, 761 - другие работники. В 2022 году прибыло 24 врача: 14 врачей общей практики, два анестезиолога-реаниматолога, а также инфекционист, ангихирург, офтальмологм хирург, невролог, терапевт и статистик. Дефицит кадров составляет 50 врачей», - сообщила заместитель руководителя областного управления здравоохранения Майра Бейсен.

    Сейчас ведомством проводится активная работа по привлечению медицинских кадров в регион. Для этого специалисты управления выезжали в марте в университеты страны, чтобы установить предварительные договорные отношения с выпускниками.

    Те врачи, кто уже приглашен и прибыл для работы в регион, дополнительно мотивируются социальным пакетом в виде подъемных выплат.

    «С декабря 2022 года определен размер оказания социальной поддержки за счет средств областного бюджета в городской местности 3,5 млн тенге для всех врачей с отработкой 7 лет. Наряду с выплатой подъемных проводится работа по обеспечению врачей жильем», - добавила Майра Бейсен.

    Вместе с тем, ежегодно повышается заработная плата медицинских работников. Так, на сегодняшний день средняя заработная плата врачей в регионе составляет 472,2 тыс тенге, средних медицинских работников – 300,9 тыс тенге.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Здравоохранение Регионы Казахстана Врачи Костанай Медицина
    Новости по теме
    Новости по теме
    Личный врач Конаева рассказал, как поставил на ноги первого секретаря ЦК Компартии Казахстана
    Решить проблему очередности в поликлиниках поручил до 20 июля аким СКО
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл на станцию Тогызак
    Реабилитационный центр для особенных детей открыли в Караганде
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне