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    • Полсотни молодых семей в Костанае получат квартиры по программе «Жас шаңырақ»

    3 Августа 2022 04:33

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – До конца текущего года 50 молодых семей смогут приобрести квартиры по молодежной жилищной программе «Жас шаңырақ», Дорожная карта по внедрению которой уже разработана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима Костанайской области, программа льготного кредитования для молодежи позволит уже в текущем году обеспечить жильем порядка 50 молодых семей. На следующий год планируется увеличить до 100 квартир.

    «Для претендентов на участие обязательными условиями являются наличие постоянной регистрации в городе Костанае не менее двух лет, наличие стажа работы не менее одного года на территории города в востребованных отраслях.

    У претендента и постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи должно отсутствовать на территории РК жилье на праве собственности и факты отчуждения в течение последних пяти лет, а также арендного жилья, полученного по линии государственных программ на территории РК, за исключением: доли в недвижимости, полученной участником программы или членами семьи до совершеннолетия в результате приватизации или права на наследование. Заявитель не имеет права отчуждения приобретаемого жилья в течение последующих пяти лет»,- сообщили в пресс-службе.

    Кроме того, доход за последние шесть месяцев на одного члена семьи не должен превышать шесть прожиточных минимумов, а в программе может участвовать только один из супругов.

    При разработке программы, как добавили в облакимате, был изучен опыт реализации жилищных программ для молодежи в городах Нур-Султане, Алматы, Карагандинской и Жамбылской областях. Костанайская область является пятым регионом, который реализует данную программу.

    Ранее сообщалось, что в Костанае планируется запустить региональную жилищную программу для молодых специалистов.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    #Костанайская область #Акимат #Жилье #Общество #Молодежь #Дорожная карта
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