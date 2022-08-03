Полсотни молодых семей в Костанае получат квартиры по программе «Жас шаңырақ»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – До конца текущего года 50 молодых семей смогут приобрести квартиры по молодежной жилищной программе «Жас шаңырақ», Дорожная карта по внедрению которой уже разработана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Костанайской области, программа льготного кредитования для молодежи позволит уже в текущем году обеспечить жильем порядка 50 молодых семей. На следующий год планируется увеличить до 100 квартир.

«Для претендентов на участие обязательными условиями являются наличие постоянной регистрации в городе Костанае не менее двух лет, наличие стажа работы не менее одного года на территории города в востребованных отраслях.

У претендента и постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи должно отсутствовать на территории РК жилье на праве собственности и факты отчуждения в течение последних пяти лет, а также арендного жилья, полученного по линии государственных программ на территории РК, за исключением: доли в недвижимости, полученной участником программы или членами семьи до совершеннолетия в результате приватизации или права на наследование. Заявитель не имеет права отчуждения приобретаемого жилья в течение последующих пяти лет»,- сообщили в пресс-службе.

Кроме того, доход за последние шесть месяцев на одного члена семьи не должен превышать шесть прожиточных минимумов, а в программе может участвовать только один из супругов.

При разработке программы, как добавили в облакимате, был изучен опыт реализации жилищных программ для молодежи в городах Нур-Султане, Алматы, Карагандинской и Жамбылской областях. Костанайская область является пятым регионом, который реализует данную программу.

Ранее сообщалось, что в Костанае планируется запустить региональную жилищную программу для молодых специалистов.



