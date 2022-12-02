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    Положительный тест на коронавирус сдали 162 казахстанца

    2 Декабря 2022, 08:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 162 человека. Еще 38 человек заболели пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    1 декабря сообщалось о 167 заболевших, 30 ноября – о 144, 29 ноября – о 85, 28 ноября – о 84 казахстанцах с КВИ.

    Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 397 тыс. 084 казахстанца, пневмонией с признаками КВИ – 90 378 человек.

    Ранее сообщалось, что на 2 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 205 человек в РК.
    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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