Положительный тест на коронавирус сдали 162 казахстанца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 162 человека. Еще 38 человек заболели пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 397 тыс. 084 казахстанца, пневмонией с признаками КВИ – 90 378 человек.
Ранее сообщалось, что на 2 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 205 человек в РК.