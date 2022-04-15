Положенные от государства субсидии не может получить костанайский мясокомбинат

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Из-за разночтениий в правилах субсидирования крупное костанайское предприятие, построенное по программе «План нации - 100 конкретных шагов», не может получить положенные ему субсидии. Эту проблему озвучили на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В декабре 2021 года мы вышли на 30% проектную мощность. Закупили живой скот общим весом более 400 тонн, переработали его и продали более 200 тонн готовой продукции. Для реализации своих законных прав на субсидирование через информационный портал подали 13 заявок на субсидию за произведенную и реализованную продукцию. Прошел месяц, но заявки так и не рассмотрены. Нам не отказали в получении дотаций, но и не объяснили долгий срок рассмотрения. Предприятию необходимо погашать кредиты, платить заработную плату сотрудникам, а из-за непонятной ситуации с выплатой субсидий мы вынуждены остановить производство», - рассказал директор ТОО «BEEF EXPORT GROUP» Александр Пархоменко.

Как пояснили эксперты в ходе заседания, согласно нормативам субсидирования мясокомбинат должен получить дотации в размере 175 тенге за один килограмм проданного мяса говядины. На сегодня поданы заявки на сумму 32 млн тенге. Но когда они будут одобрены и выплачены - пока не ясно.

«У нас есть разночтения правил выплаты господдержки с предприятием. Чтобы исключить пробелы в нормативно-правовых актах, мы предлагаем обязательно внести официальные изменения в правила субсидирования. И тогда будет возможна выплата субсидий. Мы готовы выплатить деньги, но они должны быть выплачены правомерно. На сегодня средства на субсидирование мясопереработки не закладывались, поэтому сейчас поступившие заявки стоят в листе ожидания. Мы наблюдаем некорректную работу информационной системы, потому что по данному направлению деньги не согласованы и не заложены, но система принимает заявки, хотя делать этого не должна была», - пояснил заместитель руководителя управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области Кайрат Исмаилов.

В региональной Палате предпринимателей подчёркивают, что предприятие не спрашивает субсидию на приобретение животноводческой продукции и скота, а обратилось по другому направлению - на субсидирование произведенной и реализованной говядины.

В Министерстве сельского хозяйства РК на запрос региональной палаты также пояснили, что пункт 4 правил не относится к заявке, которую подал мясокомбинат.

«Учитывая изложенное, считаем действия управления сельского хозяйства необоснованными, ссылку на пункт 4 правил не состоятельной, и это не относится к государственной услуге, на которую подало заявку предприятие», - подчеркнул начальник отдела АПК Палаты предпринимателей Костанайской области Саят Жусипбеков.

Как пояснил исполняющий обязанности директора департамента животноводства Министерства сельского хозяйства РК Кайрат Мутаев, изначально, когда данный вид субсидий закладывался, то планировался под привлечение стратегических инвесторов, и ТОО «BEEF EXPORT GROUP» подлежит субсидированию.

«И заключение специальной комиссии подтвердило, что мясокомбинат соответствует всем требованиям, проблем никаких нет, и с системой субсидирования, и с правилами субсидирования», - подытожил Кайрат Мутаев.