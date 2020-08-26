Положения Основного Закона составляют систему основополагающих начал развития общества и государства – Игорь Рогов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Положения Основного Закона составляют систему основополагающих начал развития общества и государства. Об этом заявил заместитель Исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева, член Венецианской комиссии от Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор Игорь Рогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общеизвестно, что именно Нурсултан Абишевич Назарбаев стоял у истоков новой казахстанской государственности и был идейным вдохновителем при разработке проекта действующей Конституции. При этом он не просто руководил этой сложной работой, а лично, изучив зарубежный опыт конституционного строительства, профессионально работал над текстом Конституции, а после её принятия народом Казахстана на республиканском референдуме неуклонно проводил курс на реализацию норм Основного закона», - отмечает Игорь Рогов.

Заместитель Исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева пояснил, что в переводе с латинского слово «constitutio» означает «устанавливаю», «учреждаю». Положения Основного Закона составляют систему основополагающих начал развития общества и государства и обеспечивают, при условии их надлежащего претворения в жизнь, укрепление государственности, согласие и стабильность в обществе.

«С другой стороны, любое общество и государство должны развиваться с учетом современных вызовов и трендов по мере созревания необходимых политико-правовых, социально-экономических, национальных и других условий. С этой точки зрения мы постоянно наблюдаем диалектическое противоречие между стабильностью и динамизмом, когда проводятся глубокие реформы, в том числе конституционные, с целью модернизации основных сфер жизнедеятельности», - подчеркнул Игорь Рогов.

В этой связи он добавил, что можно отметить некоторые особо выраженные тренды в современном конституционно-правовом развитии Казахстана:

1. Повсеместное утверждение демократического и правового государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

2. Демократическая модернизация президентской формы правления посредством усиления роли, самостоятельности и ответственности ветвей единой государственной власти, децентрализация и перераспределение некоторых функций между центральными и местными государственными органами и органами местного самоуправления.

3. Нацеленность на максимальную реализацию конституционных положений в действующем законодательстве, правоприменительной практике, деятельности государственных институтов, общественных организаций и граждан. Иными словами, наполнение конституционных норм, закреплённых в них конституционных ценностей реальным содержанием.

4. Целенаправленное формирование в государстве конституционного патриотизма. Главными его принципами являются верховенство права и правопорядок, всеобщее законопослушание и безопасность, свобода и ответственность.

5. Модернизация конституционного контроля, судебной и правоохранительной систем, которая играет значительную роль в осмыслении и разъяснении Конституции, обеспечении ее верховенства и прямого действия. Выполняя установленные Основным Законом миссию и функции, указанные государственные органы с одной стороны, обеспечивают незыблемость конституционных положений и ценностей, а с другой, в ходе правоприменения обогащают их содержание в рамках действующих конституционных формулировок, способствуя установлению современных системных начал в законодательстве и правоприменительной практике.

«Таким образом, и Конституция, и конституционно-правовое развитие Казахстана, а также достигнутые на их основе впечатляющие успехи нашей страны - всё это результат планомерной системной работы нашего национального лидера - Нурсултана Назарбаева. Заложенные им правовые основы казахстанской государственности являются тем стержнем, который обеспечивает успешное преодоление всех возникающих в процессе развития общества и государства вызовов, в том числе глобальных. А преемственность политического курса, проводимого действующим Президентом Республики Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, гарантирует стабильность и процветание Казахстана», - резюмировал Игорь Рогов.