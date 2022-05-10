Положение о Минцифровизации дополнили новыми задачами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд новых подпунктов появится в положении о Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление Правительства опубликовано на сайте открытых НПА.

В частности, в положении о Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан пункт 15 будет дополнен двумя подпунктами.

Подпункт 66-2) подразумевает координацию цифровой трансформации и реинжиниринг бизнес-процессов в центральных и местных государственных органах.

Подпункт 66-3) – принятие решений по вопросам интеграции государственных объектов информатизации.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.