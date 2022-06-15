Половину прибыли казахстанский банк получил за счет субсидий государства – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доля банковского кредитования в ВВП составляет лишь 23 % вместо положенных как минимум 50 %. Об этом заявил депутат Мажилиса Канат Нуров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При этом государство с 2009 году оказало БВУ (банки второго уровня) почти безвозмездную поддержку примерно на 9 трлн тенге ($20 млрд.), но совсем не факт, что все они пошли на кредитование промышленности. Известно, что ноты Нацбанка (инструмент денежно-кредитной политики, предназначенный для регулирования денежной массы в обращении) с доходностью более 9 % составляют в активах БВУ уже более 4 трлн тенге, т.е. почти половину этой господдержки. Отсюда вопрос: куда пошли все эти госбюджетные средства на поддержку банков? Яркий пример их неэффективного и явно нецелевого использования дает нам аудированная финансовая отчетность Jusan Bank за 2020 год, представленная в нарушение всех сроков лишь 17 марта 2022 года», - сказал Канат Нуров в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.

Из нее следует, что этот Банк:

- получил из госбюджета более KZT1,5 трлн ($3,9 млрд) на не выгодных для государства условиях в 2017-19 годы;

- конвертировал KZT460 млрд ($907 млн) высокодоходных депозитов квазигоспредприятий в долгосрочные облигации с мизерной доходностью;

- получил дополнительную поддержку в KZT100 млрд в виде реструктуризации своего долга путем продажи своих новых облигаций;

- продал ФНБ «Самрук-Казына» своих облигаций на KZT100 млрд с купоном ниже рыночного;

- продлил сроки погашения долга Казахстанскому фонду устойчивости до 2030 года, со снижением процента с 4 % до 0,1 %.

«Итого его доход от такой модификации обязательств перед государством составил 125 млрд тенге. Таким образом, Банк почти половину чистой прибыли за 2020 год получил благодаря помощи и субсидиям государства. Это не было бы проблемой, но Банк выплатил своим акционерам дивидендов на более чем 113 млрд тенге (около $250 млн). Получается, не прошло и полгода как акционеры Банка вместо кредитования предпринимательства почти полностью изъяли из капитала банка госпомощь от налогоплательщиков прямо себе в карман? Считаю такое решение о выплате дивидендов из помощи государства изначально аморальным», - подчеркнул мажилисмен.

Для решения проблемы К. Нуров предложил провести анализ эффективности и целевого использования выделенных на поддержку БВУ государственных и квазигосударственных средств в части увеличения кредитования экономики; обосновать размещение БВУ выделенной им госпомощи на денежном рынке в нотах Нацбанка, а не в кредитах реальному сектору экономики, и при помощи независимых экспертов оценить ущерб государства от всех сделок с Jusan Bank за последние 5 лет и предложить пути его возмещения государству.