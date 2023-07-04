Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.11 eur/kzt 485.4

    rub/kzt 4.88 cny/kzt 61.26
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Половину котлов подключат к новой дымовой трубе на Петропавловской ТЭЦ-2

    4 Июля 2023, 00:15

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Петропавловской ТЭЦ-2 продолжают строить новую дымовую трубу. К ней планируют подключить семь из 12 котлоагрегатов станции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», завершить строительство непосредственно трубы на предприятии рассчитывают к концу года. После этого начнут подключать котлы.

    «К новой дымовой трубе будет подключено 7 из 12 котлоагрегатов станции, что позволит в 2024-м году вывести из работы дымовую трубу №2 и далее обеспечивать надежное тепло и электроснабжение потребителей. Все работы по строительству трубы идут без остановки производства тепловой и электрической энергии и не влияют на энергоснабжение города», - проинформировали в пресс-службе.

    При возведении применяют метод скользящей опалубки. Такой способ позволяет наращивать строящуюся трубу в сутки на два метра и более.

    Высота новой дымовой трубы составит 180 метров.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Минэнерго РК ТЭЦ
    Новости по теме
    Популярное
    1 Какие автобусные маршруты изменят движение с 15 июля в столице
    2 64 младенца умерли в Атырауской области
    3 Состоялось торжественное открытие подмостового пространства на левобережье Семея
    4 Неблагоприятные метеоусловия будут в одном городе РК
    5 34 иностранца выдворили за пределы РК в Кызылординской области