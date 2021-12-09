Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Половина взрослого населения Узбекистана прошла полный курс вакцинации от КВИ

    9 Декабря 2021, 22:29

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане половина взрослого населения прошла полный курс вакцинации от COVID-19. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил представитель Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом РУ Батыр Курбонов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из 21,4 миллиона запланированных к вакцинации граждан старше 18 лет, первую прививку получили более 18 млн человек, или 84% населения. Полностью вакцинировалось 52% взрослого населения», - сказал Б.Курбонов.

    По словам эксперта, общее количество импортированных в страну препаратов от коронавируса достигло свыше 43 миллионов. Из них на сегодня уже применено более 35 млн доз.

    Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется шестью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В республике 3 августа был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения. С 29 сентября на добровольной основе разрешили вакцинировать от коронавируса детей старше 12 лет вакциной Pfizer.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Новости партнеров