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    Половина населения Земли уже сегодня живет в опасной зоне – Антониу Гутерриш

    13 Октября 2022, 20:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 13 октября в ООН отмечается Международный День по уменьшению опасности бедствий. В своем послании по этому случаю Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что половина населения Земли уже сегодня живет в опасной зоне, а убытки и ущерб от стихийных бедствий исчисляются сотнями миллиардов долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

    «Климатические бедствия наносят невиданный ущерб странам и экономикам. Постоянный рост объемов выбросов парниковых газов обостряет экстремальные погодные явления по всему миру», ‎– отметил он.

    В качестве примера Генсек привел разрушения, вызванные недавними наводнениями в Пакистане.

    «Приобретающие все большие масштабы бедствия уносят жизни людей, а убытки и ущерб исчисляются сотнями миллиардов долларов», ‎– добавил он.

    Климатические катастрофы также влияют на количество перемещенных лиц, в результате бедствий в три раза больше людей были вынуждены покинуть дома, чем в результате войны.

    «Половина населения Земли уже сегодня живет в опасной зоне, а самую высокую цену платят те, кто меньше всего причастен к возникновению климатического кризиса», ‎– подчеркнул Антониу Гутерриш.

    Генсек призвал в ближайшие пять лет охватить все население Земли системами раннего предупреждения. Новый доклад, представленный Всемирной метеорологической организацией и Управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий, доказывает, что такие системы раннего предупреждения спасают людям жизнь.

    Антониу Гутерриш пообещал представить пятилетний план действий по созданию систем раннего предупреждения на двадцать седьмой Конференции сторон (КС-27) в Египте в ноябре 2022 года. «Я настоятельно призываю все правительства, международные финансовые учреждения и гражданское общество поддержать этот план», ‎– отметил он.

    «Экстремальные погодные явления будут происходить, но они не обязательно должны превращаться в катастрофы, уносящие жизни людей», ‎– завершил свое заявление Генсек.


    Фото: ЮНИСЕФ/Асад Заиди
    ООН Безопасность Дата Мировые новости
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