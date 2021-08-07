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    Половина молодых людей Брюсселя получили первую дозу вакцин от COVID-19

    7 Августа 2021, 03:27

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Показатели вакцинации молодых жителей бельгийской столицы в возрасте от 18 до 44 лет постепенно увеличиваются, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Брюссельского столичного региона, 50% молодых людей в возрасте от 18 до 44 лет получили свою первую дозу вакцины, 41% - вакцинированы полностью двумя компонентами.

    Общий уровень вакцинации в Брюссельском столичном регионе, который состоит из 19 муниципалитетов, составляет 62% первой дозой и 56% - двумя компонентами.

    Данные показатели намного ниже других регионов Бельгии. Для сравнения: во Фландрии уровень вакцинации населения составляет 95 и 82 процентов соответственно.

    В настоящее время власти Брюсселя приглашают на вакцинацию детей старше 12 лет, в том числе без предварительной записи.

    В ближайшем будущем бельгийская столица планирует провести активную разъяснительную кампанию в школах, а также с сентября направить медицинские бригады в университетские городки для добровольной вакцинации студентов и преподавателей.

    Ранее сообщалось, что Бельгия преодолела показатель в 5 миллионов человек, получивших вакцину от коронавируса.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Бельгия Молодежь Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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