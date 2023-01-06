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    Половина ледников исчезнет к концу века

    6 Января 2023, 07:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Половина мировых ледников исчезнет к концу века, даже если удастся снизить повышение средней глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Science. В ней учтены данные всех ледников, существующих на поверхности Земли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Исследователи подсчитали, что если средняя глобальная температура продолжит расти нынешними темпами, то к концу столетия две трети ледников окажутся обречены.

    Наибольшей опасности подвергаются ледники размером менее 1 квадратного километра, расположенные в Центральной Европе, Западной Канаде и США. Эти изменения хорошо заметны уже сейчас: отступление альпийских ледников, например, продолжается несколько десятилетий и в настоящее время ускоряется.

    Таяние ледников наряду с таянием полярных шапок будет способствовать возникновению одного из самых опасных последствий глобального потепления - повышению уровня моря. Что, в свою очередь, приведет к затоплению значительных прибрежных территорий по всему миру, а также ряда островных государств.

    Потери массы крупнейших ледников, таких как на Аляске, в канадской Арктике или вокруг Антарктиды, которые являются ключевыми для будущего повышения уровня моря, все еще могут быть ограничены при реализации мер по сдерживанию роста температуры.


    Фото: ichemeblog.org
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