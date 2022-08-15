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Половина имеющейся техники для ремонта дорог изношена – Казахавтодор
15 Августа 2022 19:25

Половина имеющейся техники для ремонта дорог изношена – Казахавтодор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор ТОО «Казахавтодор» Самат Куанышулы сообщил о том, что 524 из 1117 единиц техники для ремонта дорог изношены и готовы к списанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы выделили средства местным филиалам на приобретение соли, песка, реагентов. Чтобы убедиться в том, насколько они готовы к сезону и приобрели товары, в скором времени планирую посетить Костанайскую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую области с рабочим визитом», - сказал спикер на совещании по вопросам содержания дорог республиканского значения, готовности ответственных ведомственных организаций к зимнему периоду.

По его словам, компании необходимы 2836 единиц техники для ремонта дорог. На сегодня на руках имеются только 1117 единиц техники.

«524 из них за последние три года не подлежали ремонту, изношены. Мы вывели их из баланса. Они готовы к списанию. Поэтому для проведения ремонта и приобретения дополнительных запчастей выделили 500 млн тенге. На портале опубликовали тендер для заключения договоров на приобретение 400 единиц техники», - пояснил Самат Куанышулы.

Спикер подчеркнул, что заработная плата сотрудников увеличена на 30%, тем не менее, по его словам, есть вероятность, что высококвалифицированные специалисты оставят работу в компании.


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