Полный запрет на видео- и фотосъемку во время окота сайгаков инициирует Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК инициирует разработку специального документа, который регламентирует полный запрет видео- и фотосъемок во время окота сайгаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работа в данном направлении будет усилена через Комитет лесного хозяйства и животного мира. Отметим, ранее подобной нормы принято не было.

Данная инициатива стала результатом общественного резонанса вокруг фотосъемки с новорожденным сайгаком. В ведомстве проинформировали, что освещение темы животного мира и лесного хозяйства требует особенного отношения.

Напомним, в Казахстане обитает самая многочисленная популяция сайгаков. Свыше 90% всемирной популяции сайгаков приходится на нашу страну. Здесь обитают три популяции сайгака - Бетпакдалинская, Уральская и Устюртская.

Напомним, в Казахстане, в ареалах обитания сайгаков (10 областей) начался период охоты, который продлится до конца мая текущего года. В этой связи, в местах скопления и миграции сайгаков с начала мая проводятся рейды по созданию безопасных условий для окота.

«...На основании совместного приказа при участии природоохранных структур (МВД РК, КНБ РК, МЭГПР РК) на сегодня проводится широкомасштабная природоохранная акция «Сайгак». В рамках акции усилены охранные мероприятии путем выставления блок-постов на участках обитания и окота сайги. В акции задействовано более 200 инспекторов РГКП «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии», - сообщила пресс-служба ведомства.