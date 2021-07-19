Полный текст выступления Президента РК на совещании по эпидемиологической ситуации в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован полный текст выступления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на совещании по эпидемиологической ситуации в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Құрметті кеңеске қатысушылар!

Бүгін біз елдегі эпидемиологиялық ахуалды талқылау үшін жиналып отырмыз.

Соңғы кезде коронавирус жұқтырғандардың саны күрт артып кетті. Күн сайын 5 мыңнан астам науқас тіркелуде. Бір апта бұрын осы мәселені Үкіметтің кеңейтілген отырысында қарастырдық. Сол кезде Үкімет ахуалды бақылауда ұстап отырмыз деп мәлімдеген болатын. Бірақ, өкінішке қарай, жағдай жақсаратын емес. Керісінше, ахуал нашарлап барады. Әсіресе, елордадағы жағдай өте күрделі.

Өңірлердің басым бөлігі қызыл аймақта.

Ауыр және аса ауыр жағдайдағы науқастардың саны күн сайын көбейіп барады. Ең өкініштісі, азаматтарымыздан айырылып жатырмыз. Сондықтан шұғыл түрде іс-шараларды қолдануымыз керек. Тиісті жұмыс жоспарын дайындап, оны міндетті түрде іске асыруымыз қажет.

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Біз шұғыл шешім қабылдауды талап ететін аса маңызды мәселелерді талқыладық.

Тағы да қайталап айтамын, біздің ең өзекті мақсатымыз – вирустың таралуын тоқтату емес. Әлемдік тәжірибе мұның мүмкін емес екенін көрсетіп отыр.

Ең бастысы – аса ауыр науқастардың көбеюін болдырмау, адам өмірін сақтау. Сондықтан, оның бір ғана жолы бар. Бұл – жаппай вакцинация, екпе салу.

Сегодня курс иммунизации завершили около 2,8 миллионов человек - 28 % от подлежащих вакцинации почти 10 млн. человек.

Первым компонентом привита почти половина подлежащего вакцинации населения – это чуть меньше пяти миллиона человек, 49%.

Однако несмотря на хорошую динамику, в разрезе регионов ситуация неоднозначная – от 39-процентного охвата вакцинации в г.Шымкенте до 13-процентного в Мангистауской области. В Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях этот показатель составляет 23%.

Следует говорить предельно откровенно – ситуация, как я уже говорил, крайне тревожная.

Пандемия стала своеобразным экзаменом для руководителей регионов. К сожалению, этот экзамен, как минимум, половина акимов в лучшем случае сдают на «тройку».

В этих условиях многократно возрастает координирующая роль Правительства, здесь позиция стороннего наблюдателя абсолютно неуместна. Нужно усилить координирующую роль Правительства и соответствующих ведомств.

Ситуация, когда отмечались массовые отказы от вакцинации от кори, уже имела место в 2015 году. Тогда довольно успешно поработала группа из представителей министерства здравоохранения, международных организаций -ВОЗ, специалистов республиканских клиник, силовых структур и местных исполнительных органов. Нужно извлечь уроки из прошлого опыта, достаточно успешного опыта.

Следует срочно сформировать выездные бригады для оказания методической помощи регионам с низким охватом вакцинации.

При этом крайне важно учитывать специфику региона, заранее изучить настрой, замерить, так сказать, «температуру».

В работе с людьми, нежелающими вакцинироваться, нужно применять дифференцированный подход. Эта группа далеко не однородна. Причины отказа от вакцинации самые разные. Среди таких людей много и колеблющихся.

Надо всеми средствами, в том числе через социальные сети, убеждать их. В некоторых развитых странах Запада переходят от методов убеждения к мерам принуждения. Мы на это не пойдем, но за исключением особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов. Потому что не можем из-за небольшой группы «упертых» антиваксеров ставить под угрозу здоровье наших граждан, обеспечивающих своим трудом благополучие своих семей.

Министерству здравоохранения совместно с министерством информации и общественного развития следует провести независимый социологический опрос в разрезе регионов. Нам нужно четко понять, кто такие антиваксеры, иметь их полный социологический портрет.

Правоохранительные органы также должны подключиться к этой работе. Потому что слишком много конспирологии и откровенно антигосударственных действий. На этой базе нам нужно выработать соответствующие совместные меры по выправлению ситуации.

Следует также учитывать тот факт, что заражения в основном происходят в торгово-развлекательных центрах, кафе и ресторанах. В этих условиях меры предосторожности, включая вакцинацию, приобретают особо важное значение.

Далее. Это проблема нехватки вакцин в регионах. В частности, в г. Алматы, по данным на 16 июля, остаток первой дозы вакцины зафиксирован на уровне однодневного объема вакцинации, то есть примерно чуть меньше 7 тысяч доз. При этом в ряде регионов при средних темпах вакцинации остатки в десятки раз больше алматинских.

Минздраву совместно с регионами нужно правильно прогнозировать темпы вакцинации, а также выстроить систему оперативного перенаправления вакцин с учетом срока годности.

Как я ранее поручал, следует также четко проработать все аспекты транспортировки и хранения вакцин. К сожалению, последние данные показывают, что не все регионы выстроили эту работу должным образом.

Выявлены многочисленные факты нарушения температурного режима хранения вакцин – примерно до 30% прививочных пунктов. Это стало причиной снижения эффективности ее действия.

Еще один актуальный вопрос, тормозящий процесс иммунизации – подложные паспорта вакцинации. Важно оперативно пресекать любые попытки распространения этого негативного явления. На 16 июля возбуждено 65 уголовных дел. То есть работа началась, следует ее активно продолжить. Это очень серьезное преступление. Это фактически действие, направленное на подрыв национальной безопасности. Поручаю создать Межведомственную специальную группу при министерстве внутренних дел, которая будет координировать работу, получать и обрабатывать информацию от общественников и населения.

Поручаю также ужесточить и применить суровое наказание к лицам, допускающим подделку паспортов вакцинации. Я этот вопрос уже поднимал на расширенном заседании. Речь идет о национальной безопасности страны. Поэтому действия должны быть адекватными.

Следующий вопрос, связан с необходимостью расширения линейки вакцин от производителей-лидеров в этой области. Следует проработать вопрос о поставке и выпуске новой российской вакцины «Спутник лайт» на отечественных фармплощадках. С учетом планируемого на сентябрь промышленного выпуска отечественной вакцины QazVac предстоит ускорить ее регистрацию во Всемирной организации здравоохранения. Это работа минздрава и министерства иностранных дел.

Важно организовать работу по продвижению QazVac на рынки третьих стран, в первую очередь, стран СНГ и других сопредельных государств в рамках двусторонних договоренностей. Этим должны заниматься министерство иностранных дел и минздрав под руководством Премьер-министра и его заместителя.

Правительство, прошу взять данный вопрос на особый контроль и доложить о результатах в месячный срок.

В вопросе вакцинации крайне важна солидарная позиция отечественного бизнеса. Ведь без достижения коллективного иммунитета полностью снять санитарные ограничения для бизнеса невозможно.

Как я уже говорил, нам нужно адаптироваться, научиться жить и работать в условиях пандемии.

Для бизнеса и потребителей это во многом возможно благодаря цифровому решению Ashyq. Программа оправдывает свое предназначение. Вы сами регулярно об этом докладываете.

Вместе с тем за последнее время растет число зараженных и контактных, то есть, лиц с «красным» и «желтым» статусами, посещающих общественные места.

При этом, как только программа их регистрирует, недобросовестные граждане разбегаются в поисках другого места досуга. Видимо подобные безответственные лица нисколько не боятся штрафов, тем более их никто не выписывает. А ведь фиксация ИИН и иммунного статуса в системе имеется.

Подобная безответственность должна быть наказуема. Поручаю ужесточить требования за несоблюдение карантинных ограничений.

Важно расширять охват Ashyq, совершенствовать его функционал, не забывать о ежедневном мониторинге его работы.

Имеется информация о том, в частности, что включение объектов предпринимательства в списки, использующих Ashyq, достаточно долгий бюрократический процесс. Это несмотря на то, что оператором системы является палата предпринимателей «Атамекен».

Необходимо пересмотреть требования по включению в списки объектов в сторону их упрощения. Прошу Правительство решить данный вопрос.

Государство должно поддержать бизнес, использующий Ashyq и иные цифровые инструменты. С другой стороны, следует жестко наказывать предпринимателей, игнорирующих подобные меры мониторинга.

Этот вопрос должен быть на особом контроле акимов.

Келесі мәселе – инфрақұрылымның дайындығы туралы.

Жалпы, атқарылған жұмыстың нәтижесі жаман емес.

Бірнеше айдың ішінде жаңа инфекциялық ауруханалар салынды, қажетті құрал-жабдық сатып алынды, дәрі-дәрмек қоры жасақталды.

Медицина қызметкерлерін де оқыттық. Енді, осының бәрін дұрыс әрі тиімді пайдалану керек.

Былтырғы жазда болған жағдайдың қайталануына жол беруге болмайды.

Денсаулық сақтау жүйесінің бір қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажет. Өкінішке қарай, осы мәселеде олқылықтар аз емес.

Менің тапсырмам бойынша өңірдегі денсаулық сақтау нысандары тексерілді. Оның нәтижесі көңіл көншітпейді.

Жаңадан салынған модульді жұқпалы аурулар орталықтары ғана стандарттарға сай келеді.

При приобретении оборудования не был предусмотрен закуп необходимых для их работы расходных материалов. В итоге высококлассное оборудование либо простаивает, либо работает с нарушением требований инфекционной безопасности.

Нередки случаи, когда скорая помощь также приезжает без необходимого оборудования. В результате теряется драгоценное время на спасение пациента.

Несмотря на выявленные факты, регионы продолжают рапортовать о высокой оснащенности отделений для лечения тяжелых пациентов. Это свидетельствует об отсутствии контроля со стороны акиматов и Правительства либо о желании приукрасить ситуацию. Такая ситуация недопустима.

Следует в кратчайшие сроки обеспечить полную оснащенность ковидных больниц и службы скорой помощи в соответствии с протоколами, вплоть до всех расходных материалов. Персональная ответственность за оснащение должна быть закреплена за акимами регионов.

Я не зря неустанно говорю о снижении доступности медицинской помощи. Это отражается на росте материнской смертности, смертности от болезней системы кровообращения и других болезней.

С учетом перепрофилирования коек в ковидные упускается драгоценное время для проведения плановых операций. В результате растет число пациентов с запущенной патологией, увеличивается летальность.

А это гораздо более низкие шансы на успешный исход лечения и большие ресурсы, затрачиваемые на лечение.

По итогам первого полугодия сохраняется высокая материнская смертность. За 6 месяцев этого года скончались 57 женщин, за 6 месяцев прошлого года – 54 женщины.

Почти на 30% выросла смертность от болезней системы кровообращения, в том числе от гипертонии умерло в 1,5 раза больше человек, от стенокардии – в 2,5 раза больше.

Эксперты прогнозируют стремительный рост других заболеваний. Согласно оценкам, британских и американских ученых, на фоне распространения коронавируса миру грозит новая эпидемия – эпидемия туберкулеза. Число инфицированных туберкулезом до 2025 года будет неуклонно расти. Это касается и Казахстана.

Важно обеспечить качество и доступность медицинской помощи в условиях пандемии по всем направлениям медицинской помощи. Особенно важна своевременная вакцинация в рамках Национального календаря прививок.

Құрметті әріптестер!

Ертең бүкіл мұсылман қауымы үшін қасиетті Құрбан айт мерекесі басталады. Елде күрделі ахуал қалыптасып отыр. Сондықтан біз жұрттың құрбандық шалатын жерлерде жаппай жиналуын болдырмауымыз керек.

Жағдайды одан бетер ушықтырып алуымыз мүмкін. Үкімет пен әкімдер осы мәселені ерекше бақылауда ұстауға тиіс. Құрбан айтта инфекциялық қауіпсіздікті барынша қамтамасыз ету қажет.

Все поднятые сегодня вопросы должны быть на особом контроле Правительства. Нужен четкий план оперативных действий. О принятых мерах прошу доложить в месячный срок.

Біздің еліміз бұрын-соңды болмаған ахуалды бастан өткеруде. Коронавирустың жаңа толқыны ең жойқын болып отыр. Тек соңғы күндердің өзінде жүздеген азаматымыздан айырылып қалдық. Әр өңірде ауруханаға түскен науқастардың саны күрт көбейді.

Жансақтау бөлімдерінің барлығы іске қосылды. Қосымша дәрі-дәрмек пен құрал-жабдық сатып алынды. Дәрігерлер және медицина қызметкерлері осы дертпен күресеміз деп әбден қажыды.

Вирус бьет по самому дорогому для нас. В этой борьбе страдают наше старшее поколение, но что очень плохо – дети. Трудно представить себе, но годовалые малыши тяжело заболевают, заразившись от родителей. Еще недавно это было невозможно, но сейчас тысячи младенцев поражены этим опасным вирусом.

Единственный способ уберечь себя и своих близких от этой смертельной опасности – вакцинация. Других методов мировая медицина пока не предложила и вряд ли предложит в обозримом будущем.

Да, вакцинированные люди тоже заражаются, но, как показывает наша же практика, они переносят вирус гораздо легче. Вакцина – это наш единственный шанс уберечь себя и свои семьи. Наши дети не должны расплачиваться за наши ошибки!

Нельзя терять своих близких в мирное время. Старшее поколение должно воспитывать внуков, передавать опыт и знания молодым, а не безвременно уходить в мир иной.

Еліміздің әр азаматына айтарым: денсаулықты сақтаңыздар, туған-туыстың, отбасының амандығын ойлаңыздар! Ал, Үкімет пен өңір басшылары белгіленген міндеттердің бәрін мінсіз атқаруға тиіс.

Коронавирус індеті бүкіл дүние жүзіне таралды. Сонымен қатар әлемде техногендік және табиғи сипаттағы түрлі апаттар болып жатыр. Бірақ, мұның бәрін қайсарлық пен жанашырлықтың, кәсіби біліктілік пен отаншылдықтың арқасында еңсеруге болады.

Біз барлық қиындықты ел болып, жұрт болып бірге жеңеміз деп сенемін.







