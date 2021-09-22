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    Полный текст выступления Президента РК на Глобальном саммите по борьбе с COVID-19

    22 Сентября 2021, 22:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован полный текст выступления Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на Глобальном саммите по борьбе с COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ПАНДЕМИИ И УЛУЧШИТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

    76-я сессия высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН

    Г-н Президент,

    Г-н Генеральный секретарь,

    Уважаемые участники Саммита,

    Дамы и господа,

    Позвольте выразить благодарность за созыв данного своевременного саммита.

    Мир столкнулся с беспрецедентным по своим масштабам за последние десятилетия глобальным кризисом здравоохранения. Возникшие в результате этого экономические трудности усилили неравенство и продемонстрировали уязвимость мирового общества.

    Сложившаяся ситуация требует всеобъемлющих и решительных мер.

    Полагаю, что нашей первоочередной задачей должно стать незамедлительное расширение глобального доступа к вакцинам.

    Это вопрос глобальной этики и солидарности, поскольку несправедливый «разрыв в доступе вакцин» не просто подрывает здоровье населения, но и «увеличивает разрыв». Приветствуем многосторонние усилия, направленные на обеспечение в общей сложности более двух миллиардов доз вакцин и улучшение нашей коллективной защиты от глобальных угроз здоровью.

    Способствуя всемирному «коллективному иммунитету», Казахстан вошел в число первых десяти стран мира, разработавших собственную вакцину – QazVac.

    Недавно QazVac усовершенствовали для защиты от дельта-штамма коронавируса.

    На сегодняшний день 31 % населения Казахстана полностью вакцинирован. Мы предлагаем нашим гражданам достаточное количество нескольких видов вакцин, чтобы они могли воспользоваться правом выбора.

    Для реализации благородных идей и целей этого саммита мы разработали четкие внутренние планы и обязательства.

    В Казахстане разработана законодательная база для создания Национальной системы биологической безопасности. Мы стремимся создать комплексную и высокотехнологичную структуру прогнозирования биологических угроз в соответствии с международными стандартами.

    Высоко оцениваем усилия руководства США и приверженность Президента Байдена обеспечению коллективных действий путем развития партнерства в рамках глобальной инициативы «Построение лучшего для мира».

    Поэтому Казахстан разделяет Ваше видение по одобрению предлагаемых целей и готов внести вклад в достижение этих задач.

    Исходя из нашего опыта и основываясь на научных исследованиях, я хотел бы обозначить ряд инициатив по реализации комплексных мер.

    Во-первых, мы должны сосредоточиться на укреплении потенциала на глобальном уровне.

    Нам нужно продвигать одобренные ВОЗ основные принципы Алматинской декларации в области первичной медико-санитарной помощи.

    Нам необходимо коллективно приложить дополнительные усилия для предотвращения биологических катастроф и кризисов в будущем. Исходя из этого в прошлом году я инициировал создание Международного агентства по биологической безопасности. В настоящее время проводятся практические консультации со всеми заинтересованными сторонами. Мы приглашаем партнеров поддержать эту инициативу.

    Во-вторых, важно работать над взаимным признанием сертификатов вакцинирования, чтобы помочь международному туризму и бизнесу справиться с COVID-19.

    Медицинские сертификаты будут способствовать более безопасному возобновлению работы, скорейшему восстановлению экономики и созданию новых рабочих мест в постпандемический период.

    В-третьих, мы должны использовать инструменты социальных сетей для укрепления доверия к вакцинам COVID-19.

    Существуют сомнения или недоверие, которые коренятся в недостатке научно обоснованной информации в масс-медиа. Мы должны опираться на факты, разъясняя важность вакцинации для укрепления доверия среди населения.

    Мы действительно должны «строить лучше», но мы также должны «строить новое» – новый мир, который будет более справедливым, устойчивым, экологически чистым и гуманным.

    Спасибо!


    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках 76-й сессии высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН выступил с видеообращением на глобальном саммите по борьбе с COVID-19 «Положить конец пандемии и улучшить восстановление».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    ООН Президент Казахстана Акорда Здравоохранение Коронавирус в мире Международная деятельность РК
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