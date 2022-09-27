Полный текст выступления Президента на встрече с общественностью Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что основной целью его рабочей поездки является ознакомление с ситуацией в регионе и обмен мнениями по актуальным вопросам с местными жителями. По его словам, Туркестан является золотым столпом нашего народа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Туркестан – наша гордость, колыбель тюркского мира, сакральное место, известное всему миру. Этот священный город занимает особое место в нашей истории. Мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи в Туркестане – незыблемая опора нашей духовности. Поэтому мы должны уделять особое внимание Туркестану и этому региону в целом. Это, прежде всего, важная задача нашего Правительства», – сказал Президент.

Глава государства напомнил, что в Туркестане похоронены многие выдающиеся личности, чьи имена вписаны золотыми буквами в летопись казахского народа. А в прошлом году городу было присвоено звание духовной столицы тюркского мира. По мнению Президента, это означает, что Туркестан высоко ценится всеми тюркскими народами.

«Несомненно, будет правильным назвать этот священный город нашей духовно-исторической столицей. Поэтому думаю, что Правительство в ближайшее время примет соответствующее решение по вопросу о предоставлении такого статуса Туркестану. С древних времен этот город является колыбелью нации, шаныраком казахского народа. Эту благородную миссию Туркестан с честью выполняет и сейчас. Поэтому, придерживаясь заветов наших предков, я предложил провести следующее заседание Национального курултая в Туркестане. Здесь мы обсудим актуальные вопросы, касающиеся будущего страны», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на позитивные изменения, произошедшие в последние годы. По данным, которые были приведены в выступлении, объем привлеченных инвестиций в Туркестан увеличился в восемь раз. В новостройках получили квартиры 77 тысяч жителей. Город озеленен, улучшилась экологическая обстановка. Можно сказать, что решена проблема обеспечения населения питьевой водой и природным газом. С 2019 года область посетили около 2 миллионов туристов. В последующие три года промышленность и сельское хозяйство в регионе выросли в 1,5 раза. В области создано около 64 тысяч постоянных рабочих мест.

Президент сообщил, что реализуемая в стране программа «Еңбек» направлена на переселение жителей с перенаселенного юга в регионы с нехваткой рабочей силой.

«Многие граждане переехали на север и наладили там свою жизнь. В этом году по программе «Серпін» молодежи было выделено около 3700 грантов. Более 800 из них получили туркестанцы. Вы вносите большой вклад в важное дело укрепления нашей государственности. Однако мы должны повысить трудовую мотивированность молодежи. Необходимо разъяснять подрастающему поколению, что в новом обществе, которое мы строим, на первом месте должен быть человек труда. Потому что патриотизм – это, прежде всего, предприимчивость и трудолюбие. Из пустых слов ничего не выйдет. Наши граждане должны в первую очередь заботиться о своих семьях и детях. Им нужно зарабатывать на жизнь своим трудом и усердием. Я не зря акцентировал внимание на этой злободневной теме в своем Послании. Наш народ говорил «Бейнет түбі – зейнет». Великий Абай предложил казахскому обществу концепцию «совершенного человека». Совершенный человек – это человек, которого отличает содержательное бытие, глубокое мировоззрение, широкий кругозор и трудолюбие. Ведь источник всех успехов – честный труд, предприимчивость и ответственность. Если каждый станет профессионалом своего дела и будет усердно работать, не будет препятствий, которое он не сможет преодолеть. Это должен ясно понимать каждый молодой человек», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана прокомментировал позицию нашей страны по международной ситуации.

«Для сохранения своей государственности и развития необходимо национальное единство. Это залог мира, спокойствия и стабильности. Хотелось бы вкратце остановиться на текущей международной ситуации. Как известно, ситуация в мире стала очень напряженной. В сопредельных странах происходят конфликты. Многие люди из соседней страны в поисках убежища пересекают нашу границу. В такой непростой ситуации Казахстан занимает нейтральную позицию при голосовании в международных организациях, в первую очередь, в ООН. Это отвечает нашим национальным интересам. Для нас важнее всего территориальная целостность и благополучие нашего народа. Поэтому мы должны проявлять рассудительность и терпение, нельзя идти на поводу у провокаторов. Сила нашего народа – в единстве, рассудительности и толерантности. Если мы не будем верны этим ценностям, нашей стране грозит большая опасность. Территориальная целостность государств должна быть незыблема. Это ключевой принцип. Я всегда говорил об этом открыто и четко на международной арене. Не случайно в своем недавнем выступлении с самой высокой трибуны Организации Объединенных Наций я вновь заявил об этом. В непосредственной близости от нас идет масштабная война. Помня об этом, мы должны в первую очередь думать о безопасности нашей страны. Если мы обеспечим неприкосновенность наших границ, избежим нападений извне, то у нас сохранится благополучие. Это очень важная задача и главная цель для нашей страны и лично для меня», – сказал Глава государства.

Президент отдельно остановился на проблеме прибывающих из соседней страны.

«Казахская поговорка гласит: «Добрые отношения с соседями – залог спокойствия». Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем. В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил Правительству принять необходимые меры. В этой сложной ситуации мы должны в первую очередь проявить человечность, терпение и организованность. У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно делать свою работу. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами. Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны. Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны, прежде всего, единство и благополучие. Только сохранив мир в стране, мы сможем стабильно развиваться. Мы должны серьезно обсуждать и продуманно решать все вопросы. Я специально говорю об этом на священной земле Туркестана. Ведь все призывы, которые звучали отсюда, становились достоянием всего нашего народа. Эта многовековая традиция, укоренившаяся в нашей крови, сохраняется и по сей день. У подножия Каабы в священной Мекке и сегодня в благословенном Туркестане, читая суры из Корана в память о предках, я просил у Аллаха только об одном – о благополучии страны и единстве нашего народа», – заявил Президент.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев также остановился на вопросах реализации Послания народу Казахстана. По словам Главы государства, помимо политической модернизации, будет реализован ряд социально-экономических мер, направленных на повышение благосостояния всех граждан страны.

«Еще одна очень важная реформа – избрание Президента на один срок. Таких изменений не было ни в одной стране нашего региона. Поэтому я считаю, что эта реформа – смелый шаг к демократии. Несмотря на определенные риски, я абсолютно уверен, что это решение необходимо во имя светлого будущего нашего народа. Может возникнуть вопрос, ради чего осуществляются реформы. Дело в том, что пост Президента не должен занимать один человек в течение длительного срока. Будь то в мире или в нашей стране, если лишь один человек долгие годы занимает высшую должность, такая ситуация не делает чести ни этой стране, ни ее руководителю. Мы должны уверенно смотреть в будущее и открыть дорогу честным и талантливым политикам. В целом, люди понимают суть нашего плана по изменению политической системы. Для продолжения этой работы необходим мандат доверия в соответствии с обновленной Конституцией. Поэтому на 20 ноября этого года назначены внеочередные президентские выборы. Мы проведем эту кампанию в соответствии с законом, честно и прозрачно. Верю, что туркестанцы сделают свой выбор и примут активное участие в голосовании», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение встречи Президент наградил ряд ветеранов труда государственными наградами.

В частности, орденом «Барыс» I степени награжден директор ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Анарбек Орман, орденом «Барыс» III степени – ветеран труда Жарылкасын Азиретбергенулы. Орденом «Парасат» отмечены ветеран труда Койшибай Арипбай и архитектор туркестанского филиала РГП «Казреставрация» Нургали Имажанов. Медали «Шапагат» удостоен учитель средней школы Пернебай Арынов, а медали «Ерен еңбегі үшін» – главный редактор областной газеты «Южный Казахстан» Марина Лимаренко.



Фото: .akorda.kz

